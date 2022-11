Tavolo di vetro: come abbellirlo e sfruttarlo in modo creativo per rendere ancora più elegante il tuo soggiorno.

I tavoli in vetro aggiungono un tocco di eleganza a qualsiasi stanza. Sono disponibili in molte forme e dimensioni diverse e possono essere utilizzati sia come tavolini da caffè che come tavoli veri e propri. Una delle loro maggior qualità è che possono essere abbinati a qualsiasi tipo di arredamento. Se hai una casa moderna, un tavolo in vetro sarà perfetto. Se hai una casa più tradizionale, potrai comunque utilizzarlo senza alcun timore. Un altro vantaggio, poi, è che sono facili da pulire. Tutto ciò che serve è un panno umido e qualche goccia di detergente per vetri. Inoltre sono molto robusti e possono resistere al trascorrere del tempo. Insomma, se stai pensando di aggiungere un tavolo di vetro alla tua casa, non esitare, e se vuoi sapere come abbellirlo, proviamo a scoprire insieme alcuni metodi davvero originali.

Come rendere ancora più elegante un tavolo di vetro

Ci sono alcune cose che devi considerare quando decori un tavolo di vetro. Per prima cosa, devi decidere il tema che desideri per il tuo soggiorno, affinché le decorazioni siano poi in linea con la tua idea di arredamento. Devi poi optare per una combinazione di colori che si abbini a quelli presenti nei mobili del tuo soggiorno.

Ragazza pensierosa

Una volta prese queste delicate decisioni, puoi iniziare a decorare il tuo tavolo. Se desideri dargli un look tradizionale, prova a utilizzare runner e tovagliette all’americana con motivi floreali o geometrici. Se preferisci invece un look più contemporaneo, usa decorazioni semplici come un vaso di fiori o una ciotola di frutta. Ma le alternative non finiscono qui. Lo vuoi più stravagante? Prova a usare decorazioni realizzate con materiali naturali come conchiglie, piume o legno. Lo vuoi più personale? Utilizza delle foto di famiglia e i più bei ricordi della tua vacanza del cuore per renderlo il ritratto migliore della tua vita.

Indipendentemente dal tipo di look che stai cercando, ci sono molte decorazioni che staranno benissimo su un tavolo di vetro. Quindi diventa creativo e non aver paura di sperimentare.

Alcuni modi creativi per utilizzare tavolo trasparente

Hai un tavolo di vetro in casa ma non sai come sfruttarlo? Non è abbastanza grande per essere un tavolo da pranzo e nemmeno adatto come tavolino da caffè? Prima di liberartene, prova a trasformarlo in qualcosa di altrettanto utile. Ad esempio, in una scrivania, se le dimensioni lo consentono, oppure come tavolino laterale da posizionare in casa per mettere in mostra oggetti da collezione o per aggiungere un po’ di luce in una stanza.

C’è anche chi adora utilizzare i tavolini di vetro come comodini, per poter rendere la stanza da letto ancora più luminosa, ma puoi metterlo anche all’ingresso, per cercare di rendere elegantissima la tua casa fin dal primo impatto. Altre idee? Prova a sfruttarlo come supporto per la TV, se le dimensioni dell’apparecchio lo consentono, oppure mettilo in uno spazio vuoto per sfruttarlo come un originalissimo divisorio.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG