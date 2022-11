L’espressione “il solito tran tran” è molto utilizzata nella lingua italiana. Cosa significa e quali sono le sue origini?

Quando finiscono le ferie e si torna in ufficio, è probabile sentire i propri colleghi dire la frase “ecco che si ritorna al solito tran tran“. Questa espressione ha un’origine molto curiosa, scopriamo insieme qual è e come utilizzarla correttamente nei giusti contesti.

Quindi, l’espressione “tran tran” si utilizza quando si vuole indicare una routine noiosa, monotona, che si ripete tutti i giorni senza troppe differenze. È un’espressone che viene quindi principalmente utilizzata in riferimento alla vita lavorativa e d’ufficio, quando tutti i giorni sembrano, o sono, uguali e lo scorrere del tempo perde quasi significato. Questa frase vede le proprie origini nel rumore fastidioso e ripetitivo del tram sulle rotaie, che rispecchia appunto la monotonia alla quale si può andare incontro mettendo al centro della propria vita unicamente il lavoro e non il proprio benessere psicofisico, come accade ad esempio nel quiet quitting.

Origini : è una voce onomatopeica che imita il suono lento e regolare di un veicolo o di una macchina.

: è una voce onomatopeica che imita il suono lento e regolare di un veicolo o di una macchina. Quando si usa : quando si vuole indicare un ritmo di vita monotono, sempre uguale a se stesso.

: quando si vuole indicare un ritmo di vita monotono, sempre uguale a se stesso. Lingua : italiano

: italiano Diffusione: Italia

Si dice tram tram o tran tran? Il significato

Ragazzo annoiato davanti al pc

Nonostante questa espressione, come abbiamo detto, derivi probabilmente dal rumore monotono che produce un tram in movimento, la frase corretta da utilizzare è “tran tran”, poiché essa è legata non al mezzo che produce il suono, ma al suono stesso. Utilizzare la parola tram è quindi un vero e proprio errore ed è da ritenersi sbagliata.

Esempi d’uso

Vediamo quindi degli esempi d’uso per capire come e quando utilizzare al meglio questa frase.

“Sono finite le vacanze, si torna in ufficio e ricomincia il solito tran tran”

“Tutti i giorni sono uguali, mi alzo ed ecco che ricomincia il solito tran tran”

“Questo tran tran quotidiano mi annoia molto. Ho bisogno di novità”

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG