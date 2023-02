Menù di San Valentino nel ristorante di Alessandro Borghese a Venezia: cosa si mangia e quanto costa.

Vuoi regalare a te e al tuo partner qualcosa di davvero speciale per San Valentino? Perché non scegliere una cena nel ristorante di uno chef famoso. Ad esempio, di Alessandro Borghese. Il noto personaggio televisivo, probabilmente lo chef di maggior successo del nostro star system, ha ovviamente preparato dei menù molto speciali per i suoi locali. Se a Milano, ad esempio, Il lusso della semplicità ha proposto per quattro giorni una serata denominata Opposite Attract, a Venezia, nell’altro locale del noto chef romano, è stato preparato un menù speciale per San Valentino con portate straordinarie e un prezzo non proprio adatto a tutti.

Cosa prevede il menu di San Valentino di Borghese

Non è un menù per tutti quello preparato da Borghese nel suo ristorante Il lusso della semplicità di Venezia. E non solo per il prezzo, ma anche per determinate pietanze proposte dal noto chef nella location straordinaria ospitata nello storico palazzo del Cinquecento Vendramin Calergi, a pochi passi dal Casinò.

Alessandro Borghese

La cena si apre con il benvenuto dalla cucina, affidato al piatto Pink Lagoon, composto da capesante, scampi, acqua di litchi, erbette di laguna e mandorla, in abbinamento alle bollicine brut della casa. Un antipasto che prosegue con un secondo piatto: cervo, cioccolato, rosmarino e frutti rossi, in abbinamento a un Rinera “Ronchi di Cialla”.

Passiamo al primo. O meglio, ai primi: raviolo di tuorlo, gambero rosso e burro al tartufo nero pregiato (abbinato allo Chardonnay riserva Tenuta Maso corno), e poi cacio e pepe dello chef con pasta Armando (in abbinamento a bollicine rosé della casa).

C’è spazio anche per un secondo, la portata principale della serata: petto di piccione ripieno con il suo fondo, foie gras, semi di senape, grue di cacao e broccolo fiolaro, in abbinamento a Pinot nero Bressan. A chiudere, granita al frutto della passione, pepe timut e zucchero frizzante, e poi cioccolato fondente 85% affumicato al peperoncino con yogurt e vanglia (abbinato ad Asti cuvée metodo classico Gancia), e poi per chi volesse anche caffè e piccola pasticceria.

Quanto costa il menù di Borghese

Il menù preparato dallo chef ti ha messo l’acquolina in bocca? Vorresti davvero far sentire speciale la tua dolce metà in una serata così particolare all’interno di una location raffinatissima e coccolato dalle prelibatezze studiate da uno dei cuochi più rinomati d’Italia? Devi essere disposto a spendere una discreta somma.

Per poter cenare al ristorante veneziano di Borghese a San Valentino bisogna infatti spendere 200 euro a persona, bevande escluse. Per info e prenotazioni ti rimandiamo all’apposita sezione sul sito web ufficiale del locale.

Riproduzione riservata © 2023 - DG