Quali sono le terme del Lago di Garda meritevoli di un soggiorno? Andiamo alla scoperta delle spa dove concedersi un po’ di sano relax.

Il Lago di Garda è uno dei tanti luoghi belli che abbiamo in Italia. Non solo paesaggi che restano nel cuore, ma anche spa che meritano un soggiorno. Diamo uno sguardo alle terme più suggestive e panoramiche della zona, da Sirmione a Colà di Lazise.

Terme Lago di Garda

La zona attorno al Lago di Garda pullula di centri termali che propongono fughe di relax che restano nel cuore. Le spa più belle non offrono soltanto trattamenti all’avanguardia, ma anche spettacoli panoramici che restano nel cuore. Coccole, pace e serenità: questi, nella maggior parte dei casi, sono i benefici che si intende ottenere con una sosta in una struttura di questo tipo.

Tra le terme sul Lago di Garda, Sirmione merita di certo una sosta. Il centro termale in provincia di Brescia, che prende proprio il nome dalla località in cui è situato, sorge nel cuore della città e offre trattamenti curativi e non. La vista, neanche a dirlo, è fronte lago. Piscine esterne riscaldate, ma anche interne per godere del tepore tipico di questi luoghi.

In alternativa, dirigetevi a Pescantina, in provincia di Verona. Qui, nella stupenda Valpolicella, troverete Aquagardens, un centro termale adatto anche ai bambini. Il panorama, composto da vigneti e colline, ritempra anima e corpo. Restando in zona, se cercate qualcosa di più romantico, optate per Villa Quaranta Hotel & Spa. Questa struttura, oltre alla palestra con personale a disposizione, offre diversi trattamenti, alcuni anche di coppia.

Lago di Garda: spa e terme

Un altro centro termale che merita una visita è il Garda Thermae, situato sulla sponda nord del Lago, precisamente ad Arco, in provincia di Trento. Circondata da alte montagne, la struttura offre sia il puro relax che i trattamenti benessere. Che dire, infine, di Villa dei Cedri? Ubicato a Colà di Lazise, sulla sponda veronese del Lago di Garda, offre piscine di acqua termale calda, con idromassaggio, fontane e cascate. Il tutto, in una scenografia da sogno. Non solo terme, Desenzano del Garda merita una sosta, anche solo per rifarsi gli occhi con il paesaggio.

Riproduzione riservata © 2022 - DG