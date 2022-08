Di recente abbiamo avvistato in passerella le tendenze della moda maschile dell’estate 2023, da copiare anche a noi a partire da quest’estate

Lo scorso Giugno nella sua ultima trance è stato il mese che ha visto andare in scena le anteprime delle collezioni della primavera/estate 2023. Lo stile degli outfit continua ad essere rilassato, un comfy elegante che cerca di far convivere l’esigenza di comodità con quella di puntare su look ricercati: il piacere di ritrovarsi in occasione di eventi, attività corali, feste è espresso così anche dal guardaroba maschile. Una ritrovata gioia che propone una serie di tendenze che possiamo furbescamente rubare e fare nostro già in quest’estate 2022.

Le tendenze dalle sfilate uomo primavera/estate 2023: nude look e denim vissuto

In realtà il desiderio di giocare a scoprire parti del corpo – già in voga da qualche anno nel guardaroba femminile – lo ritroviamo anche nelle collezioni maschili della prossima estate, dove il nude look è l’elemento evidente che le accomuna tutte.

– Sotto la giacca niente, un nude look che in chiave femminile possiamo rivisitare indossando top corsetto, crop top e reggiseni top o perché no, anche un bikini intero o a triangolo. Sulle passerelle maschili il completo casual giacca e pantalone ha sfilato soprattutto in freshness edition ovvero a torso nudo o scoprendo il bacino con elastico dei boxer in bella vista dai pantaloni, un outfit dal sapore estivo, elegante e perfetto per i party estivi di mezza estate. Un’idea look da sera summer vibes da rubare subito.

– Avete qualche jeans chiaro o dismesso di qualche anno fa? Metteteli in valigia e se volete dargli una rimodernata puntate anche su qualche strappo fai da te: la febbre del denim non si ferma neppure nel prossimo anno ma predilige modelli vissuti, che può fare anche rima con sostenibilità e riciclo. Da impreziosire con cintura nera in bella vista o catena a lato.

Outfit over e anticaldo: pantaloni dinamici e larghi, accessori e stile cowboy

Il caldo di quest’estate ha motivato gli stilisti a riflettere sulla necessità di includere nelle collezioni tessuti sempre più leggeri come la spugna, il cotone e il lino. Protagonista assoluto in passerella è stato il sarong, il pareo lungo da indossare come una gonna lunga: tendenza rubata a noi che possiamo riscoprire in versione short o long per un look vacanziero easy chic.

– Anche i pantaloni si prediligono larghi e over, quindi assolutamente si ai nostri amati pantaloni di lino da indossare con un paio di sandali plateau alti per renderli più sexy, elegantemente casual invece con il sandalo a fascia comodo e disimpegnato, come ci insegnano le ultime passerelle maschili. E a proposito, lo stile cowboy è tra le altre tendenze imperanti, espressa dal guardaroba maschile puntando su cinture con fibbie metalliche e grandi ma anche da frange, stivali e maxi cappelli. Uno stile cow girl in vista di un weekend fuori porta, per una partenza o un ritorno, ci sembra azzeccato per un road look.

