Per l’aperitivo in spiaggia o per andare al mare: multicolor, boho chic, crochet, i caftani più belli per colorare il summer look

D’estate una volta raggiunta la nostra location delle vacanze abbiamo un solo desiderio: indossare abiti comodi, pratici, optare per un guardaroba che ci faccia assaporare la libertà di essere finalmente in ferie senza doverci preoccupare neppure troppo di quello che indosseremo. Perché d’altronde basta un bikini intero o due pezzi per sentirsi già a casa, scegliendo di abbinare uno dei copricostumi che amiamo di più: i caftani. Semplici tuniche semi trasparenti che ci fanno sentire il vento sulla pelle. Pronte ad indossarle per raggiungere la spiaggia?

Caftani Yamamay, Calzedonia, Shein: i modelli dell’estate 2022

I caftani si amano prima di tutto per la loro semplicità. Modello lungo di origine antica e dalle vibes esotiche ne ha fatta di strada, passando dai modelli classici e dritti con scollo a V minimal o profondo alla sua versione più chic e sofisticata, che quest’anno nelle nuovi collezioni beachwear non manca di dettagli scintillanti.

Gioia, colore, energia, l’estate è tutto questo e perché non raccontarla con uno dei caftani tie-dye di Yamamay, dove i due colori più amati della stagione, fucsia e arancio si mixano tra loro: un modello che diventa anche un mini dress da sfoggiare ben oltre la spiaggia, avvitato e drappeggiato. Ed è pure in saldo. Per chi invece ama un look boho chic e wilde, sul sito sono disponibili i modelli paisley, anche in trasparenza per un audace gioco di vedo e non vedo.

Il glam è di moda anche in spiaggia quest’anno e chi ha amato cristalli e paillettes nel proprio guardaroba estivo per la città, sarà immediatamente conquistata dai caftani Calzedonia. Il brand propone un design basic e semplice, prediligendo i modelli corti trasparenti e dalla scollo ricoperto di paillettes, da poter indossare anche con i rispettivi costumi abbinati.

Stampe geometriche, fantasie esotiche, colori fluo, su Shein c’è un’ampia scelta di modelli pensati esclusivamente per il mare e di veri e proprio abiti che possiamo indossare alla sera: un’occasione per riscoprire quanto questo dress da mare in realtà possa essere più versatile di quanto sembri.

Come indossare il caftano: lungo o corto per un look casual chic in spiaggia

Il caftano in sé, intesa come abito tunica, nasce lungo fino alle caviglie ma i modelli dell’estate 2022 privilegiano soprattutto i modelli corti, pratici e comodi per andare in spiaggia da indossare esattamente come un minidress. Possiamo però scegliere anche di abbinare uno shorts crochet o un pantaloncino in lino se per raggiungere la nostra spiaggia ci attende un percorso più lungo o in aiuto. Borsa e cappello in paglia e siamo pronte per partire.

– La versatilità di questo abito estivo durante le nostre vacanze è una continua scoperta: i modelli corti ad esempio sono perfetti per un look da apertivo in spiaggia, così come quelli non trasparenti sia midi che corti sono perfetti anche da indossare su un pantalone lungo o corto, magari con una cintura in vita per valorizzare i fianchi.

