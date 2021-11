Un invito ad osare, scoprirsi ma anche godere del tempo: sono le tendenze moda dell’estate 2022.

Tra una pioggia e l’altra e una routine a cui tenere testa, dare uno sguardo ai trend della prossima stagione estiva è un po’ come scorrere su Instagram le stories di chi magari in questo momento si è potuto concedere una vacanza o magari lavora a Dubai. Le fashion addicted infatti tra un acquisto invernale e l’altro non si sono lasciate sfuggire in passerella i dettagli e i must have che animeranno le tendenze moda dell’estate 2022 avvistate sulle passerelle mondiali. Pronte allora a fare un piccolo resoconto insieme a noi?

Tendenze moda estate 2022: bacino scoperto, vita bassa e palette colori audace

Le lunghezze crop sono destinate a dominare la scena anche nella prossima estate, rubando direttamente dalla fine degli anni ’90 i look di popstar come Britney Spears e Christina Aguilera che facevano sognare una generazione di adolescenti che, sotto lo sguardo torvo dei genitori, non riuscivano a vestirsi facilmente con l’ombelico scoperto. La buona notizia è che possiamo riprenderci la nostra rivincita, mettendo da parte i pantaloni a vita alta e accogliendo di nuovo i temuti pantaloni a vita bassa con tanto di elastico degli slip in vista, anche in versione shorts.

Lo style generale quindi strizza l’occhio ad uno charme teen e libertino, ecco perché la passerella della primavera/estate 2022 di Miu Miu, che predilige uno stile romantico, riscoprendo l’allure infantile in versione adulta e moderna, è ricca di spunti da appuntarsi per il prossimo guardaroba estivo. Dal pop la palette dei colori trendy dell’estate vira anche verso il glam, con colori ora laminati ora vivacissimi, per un guardaroba estivo ribelle, personale e da riscrivere contro ogni tessuto o nuance stereotipata, di cui Tom Ford dà prova nella sua collezione.

I classici dell’estate: abiti in pizzo e completi in crochet

Al lato audace e libertino dell’estate si affianca però anche quello più classico e confortevole, quello dei tessuti leggeri e morbidi che diventano una seconda pelle, ricordandoci che estate non vuol dire solo divertimento ma anche relax. Secondo la collezione Chanel, che strizza l’occhio alle forme dritte e al black and white degli anni ’60 alternando mise rock, giochi di sensualità femminile e androgina, e romantici completi ready to wear in crochet.

Dolce e Gabbana invece affidano i codici della sensualità al femminile sperimentando con il pizzo: nero, trasparente, sexy più che mai dà forma a jumpsuit, confondendosi con il reggiseno, impreziosendo minidress in un’eleganza mediterranea che predilige il total black, da stemperare con accessori rigorosamente in oro e argento.

