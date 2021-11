Nostalgia, evasione o sogno di un ideale impossibile?L’estetica Old Money definisce il dress code preferito della Gen Z.

Conta 83 milioni di visualizzazioni su TikTok l’#OldMoneyAesthetic, un trend fashion amato dalla Generazione Z che si riconosce in uno stile di lusso, esclusivo, un look figlio del preppy style da sempre indossato da figli ereditieri e ricchi possidenti, che hanno fatto di questo abbigliamento un sinonimo di ricchezza. Tessuti ricercati, giacche dalla lavorazioni su misura e artigianali, gonne a pieghe, mocassini e maglioni in cashmere, sono solo alcuni dei capi che identificano uno stile che poco appartiene alla Gen Z, che però si lascia ispirare e spiega come e con quali capi realizzare questo stile. Ma di preciso, cosa si intende per Old Money aesthetic?

Cosa è l’Old Money aestethic e perché impazza su Tiktok

TikTok è il social preferito dalla Generazione Z, quindi naturalmente tutti i trend, gli stili e gli interessi di questo target nascono e crescono su questa piattaforma. Se non avete Tiktok però, anche su Instagram l’#OldMoneyaesthetic con i suoi più di ottomila post può permettervi di comprendere lo stile in questione. Vi sono infatti dei capi precisi che identificano questo stile, che tuttavia come vedremo presenta due correnti di pensiero differenti.

Il termine Old Money in particolare fa riferimento a famiglie ricche, figli di ricchi ereditieri, ecco perché su Tiktok accanto ai look vengono condivise foto di esponenti di questa categoria, come i Kennedy o protagonisti della famiglia reale inglese. Restando quindi sull’American way of Life, l’Old Money Style è molto vicino al preppy style, il dress code tipico dei college, come quelli dell’Ivy League, dove le famiglie altolocate americane si tramandano posizioni d’onore. In Italia invece il riferimento è per lo più a chi possiede titoli nobiliari, a ricchi che possiedono dimore sul Lago di Como, una nobiltà di nicchia, ma nel cui stile curiosamente la Gen Z si riconosce e sceglie, ispirandosi al loro abbigliamento, di evocarla.

Come vestirsi secondo l’estetica dell’Old Money: le dritte della Gen Z

Tra gli account di riferimento per scoprire cosa indossare per realizzare l’Old Money style c’è The Castle Diary su Tiktok, un profilo tutto italiano di una ragazza italiana che abita in un castello, ed oltre a presentare come ci si veste in questo stile, mostra il vero proprio Old Money way of life.

I capi che costituiscono uno statement di questo stile sono brand come Loro Piana, Brunello Cucinelli, Ralph Lauren, Chanel, Hermès, per citarne alcuni. Lo stile, molto vicino al preppy, prevede l’abbinamento di blazer blu, cerchietti, gonne a pieghe in stile tennis e polo: serie pop di grandi ispirazione per confezionare questo stile è sicuramente Gossip Girl. C’è però anche una strada alternativa per seguire l’estetica Old Money, che va oltre il preppy: secondo molti utenti ciò che conta è prediligere capi di lusso, unici, esclusivi e ricercati, puntando su capi e accessori senza tempo come collane di perle, materiali eleganti e colori basic.

