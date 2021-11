Regalarsi una giornata di shopping online, ma con la comodità di pagare a piccole dosi: si chiama Buy Now, Pay Later.

Hai bisogni di fare un acquisto online importante ma non puoi pagare l’intero costo tutto e subito? La soluzione è il Buy Now Pay Later, sistema di pagamento rateale online che vi sarà sicuramente capitato di scorgere tra le modalità di pagamento al momento dell’acquisto di capi e accessori fashion, ma anche beauty. Qualche marchio noto, come ad esempio Tezenis, aveva già iniziato prima della pandemia ad offrire ai clienti la possibilità di poter dilazionare i pagamenti dei propri acquisti, anche nel caso di piccole somme, ma l’incremento di questo sistema è nettamente cresciuto in seguito alla pandemia.

Cosa è il Buy Now Pay Later? Pagare in piccole somme in momenti diversi

Come suggerisce lo stesso termine tradotto, il significato di Buy Now Pay Later è Compra adesso Paga dopo: significa che abbiamo la possibilità di acquistare un prodotto in un qualsiasi momento ma di poterlo pagare comodamente in una quantità di rate, il cui numero di rate può anche essere scelto da noi talvolta, che vengono dilazionate nel corso del tempo. Tra i più noti sistemi integrati già da molti brand nelle loro piattaforme e-commerce possiamo citare Scalapay e Klarna.

Penserete che non sia nulla di nuovo rispetto ad un sistema vecchio come il mondo ovvero quello di pagare a rate, ma nel caso di questi giovani sistemi online ci sono due vantaggi che rendono la modalità più agevole, immediata e comoda. Prima di tutto non vi è alcun tasso di interesse per la restituzione del denaro – è importante ovviamente che si rispettino le scadenze prescelte al momento dell’acquisto – e sicuramente la loro diffusione capillare sugli e-commerce, sempre più in crescita. Da un punto di vista economico quindi vi sono unicamente vantaggi, ma se guardiamo dalla prospettiva di un consumatore, la tentazione è quella di acquistare con maggiore facilità e più prodotti, sapendo di non dover erogare l’intera somma subito e nel preciso momento dell’acquisto.

Come funziona il pagamento a rate online e quali sono i vantaggi

Ognuna delle aziende specializzate in questa nuova forma di pagamento ha dei propri termini e condizioni di utilizzo consultabili sul proprio sito, ma in linea di massima le regole per poter usufruire di questa tipologia di pagamento è il raggiungimento della maggiore età, l’attivazione di un account sul sito della società convenzionata con la piattaforma e-commerce dalla quale effettueremo l’acquisto e dal quale selezioneremo la modalità di pagamento Buy Now Pay Later.

Ci verrà poi chiesto di versare un acconto, generalmente il 25% della somma da pagare, mentre il resto della rate verrà sottratto di volta in volta dalla carta che abbiamo associato al nostro account, oppure tramite bonifico bancario o altre opzioni da noi scelte sul sito della società che gestisce il pagamento rateale. Il grande vantaggio quindi, soprattutto a fronte di acquisti dal prezzo importante, è quello di poter dividere la nostra spesa senza dover spendere subito una grossa somma e soprattutto senza dover pagare costi aggiuntivi.

