Quali sono le frasi sull’amicizia tra maschio e femmina più belle? Diamo uno sguardo alle citazioni che parlano di questo rapporto speciale.

L’amicizia tra maschio e femmina è rara, ma quando la si trova è una bellissima scoperta. A differenza dei rapporti tra lo stesso sesso, si crea una sintonia speciale, che difficilmente si può spiegare a parole. Non c’è competizione, attrazione, gelosia e invidia: è un legame destinato a durare nel tempo. Come omaggiarlo nel modo giusto? Diamo uno sguardo alle frasi più belle di sempre.

Terza dose Vaccino, a chi spetta prima e quanto dura. Scarica Gratis la guida!

Frasi sull’amicizia tra maschio e femmina: le più belle

Gli amici sono importanti, come faremmo senza di loro? Sono la famiglia che scegliamo, coloro con i quali condividiamo ogni piccolo segreto o paura. Attimi belli e momenti tristi, sorrisi e lacrime: con i best friends possiamo essere noi stessi, senza nascondere alcun tipo di sentimento. Qualche volta ci sono incomprensioni, ed è anche normale che sia così, ma gli abbracci che arrivano dopo le discussioni sono i migliori di sempre. Quando, poi, l’amicizia nasce tra un maschio e una femmina il rapporto è davvero speciale. Di frasi belle sugli amici ce ne sono tante, ma non tutte parlano del legame che si instaura tra due persone di sesso opposto. Di seguito quelle più profonde:

Nell’amicizia vera tra un uomo e una donna, la seduzione si sublima in rispettosa complicità.

L’amicizia tra persone di sesso diverso è una nobile pianta artificiale, ma richiede doti da giardiniere.

L’amicizia tra un uomo e una donna è maschera di un amore taciuto.

Un rapporto d’amicizia che sia fra uomini o fra donne, è sempre un rapporto d’amore. E in una carezza, in un abbraccio, in una stretta di mano a volte c’è più sensualità che nel vero e proprio atto d’amore.

Quando un uomo e una donna condividono un’amicizia sincera, anche gli amori più grandi impallidiscono.

La complicità tra uomo e donna è quella zona intermedia tra amicizia e amore che è allo stesso tempo un po’ più e un po’ meno di entrambe.

L’amicizia tra uomo e donna è un pericolo. Ma come ogni pericolo ha in sé un brivido.

Non per forza un uomo scrive ad una donna per uno scopo preciso, non per forza un uomo deve avere dei secondi fini, vi sembrerà strano ma a volte è solo quella cosa strana che si chiama gentilezza o amicizia.

Sapete che cos’è l’amicizia? Si, essere fratello e sorella, due anime che si toccano senza confondersi, le due dita della mano.

L’amore esige intimità; l’amicizia rispetto.

Come fate a dire che l’amicizia tra maschio e femmina non esiste, che è forse il tipo di rapporto più sincero e puro che si possa avere?

La vera amicizia non conosce limiti.

L’amicizia disinteressata tra uomo e donna è rarissima, ma è anche il legame più forte che esista.

L’amicizia vera tra un uomo e una donna è molto rara, è un incontro tra anime.

Frasi belle sull’amicizia tra maschio e femmina

Le frasi sull’amicizia tra maschio e femmina possono essere anche ironiche. E’ anche questo dettaglio, infatti, a rendere speciale questo legame. Difficilmente, davanti a qualche battuta sui generis, ci saranno musi lunghi con cui fare i conti.

Gli amici sono generalmente dello stesso sesso, perché uomini e donne sono d’accordo solo nelle conclusioni; le loro ragioni sono sempre diverse.

Io credo nell’ amicizia tra uomo e donna e poi negli unicorni e nelle fatine dei boschi.

Quando una donna mi propone: “restiamo buoni amici” a me, tradotto, suona così: “piuttosto che con te, lo farei con un rospo”.

Non credo all’amicizia uomo donna. Se è profonda, uno dei due è innamorato dell’altro. Ma non lo ammetterà mai. E l’altro gli darà sempre corda.

L’amicizia tra uomo e donna è una leggenda, tutti ne parlano ma nessuno l’hai mai vista.

Uomini e donne possono essere amici, ed è quello che dobbiamo essere. Parte del problema è che non siamo abbastanza amici. I nostri rapporti sono negoziati, e questa non è amicizia.

L’amicizia tra uomo e donna esiste, si chiama Friendzone. E non è una bella cosa.

Le donne possono stringere benissimo amicizia con un uomo; ma per poterla conservare, a tal fine deve ben aiutare una piccola antipatia fisica.

Riproduzione riservata © 2021 - DG