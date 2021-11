Le tendenze moda lanciate dalle icone della moda, del cinema e della musica non tramontano mai, neppure nel 2021.

Ricordate quando guardando una serie tv, un video musicale o un’intervista di una cantante o un’attrice da bambine desideravamo vestirci come loro, magari chiedendo alla mamma di comprarci proprio quel capo che le avevamo visto indossare? In realtà non è che oggi non lo facciamo più, ma rischiando di concentrarci troppo su abiti da sogno e da evento, dimentichiamo che star e vip dettano tendenze moda anche nel loro quotidiano. Ci sono look scelti da icone di stile che ancora oggi sono evergreen e, visto che il retrò look si fa sentire, tuffiamoci nel passato e rubiamo idee dai look ancora oggi intramontabili.

Tendenze moda abiti autunno/inverno 2021: Twiggy e Brigitte Bardot, sixty style

Se gli anni ’70 continuano a tenere alta la bandiera dei look retrò più in auge negli ultimi anni, gli anni ’60 hanno iniziato a riprendersi una rivincita che come ci ha mostrato Dior alla Paris Fashion Week, durerà almeno fino alla prossima estate. Noi intanto possiamo anticipare i tempi nella maniera più trendy possibile, ispirandoci a due muse della moda e del cinema. Non vorrete mica indossare solo pantaloni d’inverno? Lunga vita quindi al trittico vestitini in maglia, calze e mocassini lasciandoci ispirare da Twiggy, modella icona degli anni ’60.

– Dalle forme dritte di Twiggy a quelle morbide e sensuali di Brigitte Bardot: dai film a scatti privati, l’attrice francese è sempre stata una donna di grande ispirazione dai look più sbarazzini a quelli classici francesi in jeans, blazer e maglia a righe. E a proposito di righe, proprio a lei possiamo rubare gli abiti in maglia a righe, altra consolidata tendenza di quest’anno: osiamo con i colori e con la loro versatilità, abbinandoli con stivali chunky per un’allure più rock o con un paio di stivali cuissardes per un look più sexy.

Only the Blazer: su tailleur maschili e non solo, come piaceva alle icone di stile

Dai modelli dal taglio maschile che ormai spopolano nelle collezioni come perfetta alternativa anche alla giacca autunnale, a quelli femminili, oggi dire blazer equivale a svoltare un outfit che magari non sapevamo completare o a cui mancava qualcosa. Le icone di stile lo hanno sempre saputo, a cominciare da Lady D a cui non possiamo che copiare uno dei suoi look daily più iconici di sempre: blazer lungo e dal taglio dritto, maglietta bianca e jeans. Destinazione ufficio e non solo.

– Il punto forte del blazer è proprio la possibilità di poterlo indossare su qualsiasi outfit, che si tratti di gonne o pantaloni, e di poter essere anche la scelta perfetta per dare nuova vita ai tailleur. Quest’anno spazio a fantasie check come piacevano a Twiggy, oppure ai modelli a tinta unita alla Bianca Jagger che indossava soprattutto quelli bianchi, alternativa validissima ad un abito da sera.