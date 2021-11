Da Lancôme un make up must-have per tutte le parisienne style addicted e le appassionate di Emily in Paris.

Figlia di Sex and the City in versione aggiornata e contemporanea, quante si sono appassionate alle avventure della super social media manager americana in trasferta nella meravigliosa e romantica Parigi: Emily in Paris ha fatto centro nel cuore di tutte le fashion e digital addicted, tanto che il 22 Dicembre, come promesso da mamma Netflix, arriverà una seconda stagione per svelarci il futuro e le nuove avventure del personaggio interpretato da Lily Collins. E nell’attesa Lancôme ha ben pensato di fare un regalo a tutte le fan della serie: una collezione make up che riprende tutte le nuance scelte da Emily durante la sua nuova vita parigina.

Emily in Paris x Lancôme: una collezione make up dalla palette delicata e pop

In realtà questa capsule make up poteva anche essere prevista e non così inaspettata: dopo Julia Roberts e Zendaya, Lily Collins non poteva sfuggire all’attenzione del brand francese che in lei e nella complicità del suo personaggio ha visto la fisionomia e lo charme perfetto di una sua nuova giovane testimonial direttamente dal mondo del cinema. Detto fatto, dopo la sua ufficializzazione come ambassador della skincare del brand, subito dopo l’annuncio di questa speciale collezione.

Non si tratta semplicemente di una trousse o di un prodotto, Lancôme ha pensato ad una vera e propria capsule che comprende una palette ispirata ai colori rosati e bruni che caratterizzano il look della protagonista, profumi dalle essenze decise ispirate allo spirito di Emily e una delicata linea skincare. Delizioso il packaging della palette occhi, in un cuore nero e rosso, e la pochette glamour nel quale inserire i prodotti, che richiama proprio i simboli della serie, la cui scritta è al centro di questa borsetta pret a porter. Una vera e propria chicca per tutte coloro che si sono innamorate dello stile parigino di Emily nella serie.

Dove acquistare la capsule make up dedicata alla serie Netflix

Attualmente Lancôme ha stuzzicato l’attenzione e la curiosità postando su Instagram diversi post, tra cui quello in cui è possibile visionare i prodotti e i gadget, che andranno a comporre questa capsule che verrà rilasciata in edizione limitata. La data di uscita della capsule non è stata ancora ufficializzata e sul sito del marchio francese non vi è ancora possibilità di preordinarla.

Sicuramente sarà acquistabile sul sito Lancôme, e non è detto che in prossimità di Dicembre, magari anche poco prima che la serie che venga rilasciata su Netflix, non ci sarà qualche iniziativa particolare per riceverla in esclusiva o aderire ad iniziative ed eventi speciali dedicati. Vi consigliamo quindi di controllare con frequenza il sito o il profilo Instagram del marchio.