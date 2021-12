Tra le tendenze moda estive il neo punk ruba la scena, seguendo la voglia di libertà e di riscrittura del proprio stile.

L’estate 2022 scritta dalle tendenze moda ha tutto il sapore di una stagione intensa, ricca di occasioni, opportunità e vacanze da cogliere al volo: dress code scintillanti, sensuali, comodi, in continuo equilibrio tra casual ed eleganza, che riscoprono uno stile che viaggia tra passato e presente, prospettando un futuro post-pandemia che vuole riprendersi un presente continuamente in bilico. Così tra le tendenze che ritornano, dalle passerelle di Londra e New York si fa strada il neo punk, con i suoi accessori audaci e il suo appeal determinato e deciso.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Tendenze moda 2022: l’estate ribelle si appropria del dress code neo punk

Perché tra i generi rispolverati dalla moda il neo punk è tornato in auge sulle passerelle? La risposta è prima di tutto nella necessità della moda di guardare al presente, interpretarne le tendenze, i segnali, quanto i desideri, le speranze e gli stati d’animo di chi lo vive. Il neo punk è espressione di ribellione, trasgressione, necessità che ritorna ogni volta vada rotto uno schema tradizionale per costruire una visione nuova e differente: esprime quindi la voglia di un cambiamento, quello che tutti cerchiamo dopo aver vissuto un’esperienza che ci ha segnati e ci segna ancora profondamente.

Nell’estate 2022 le speranze sono quelle di riprendersi totalmente una vita che ancora in quest’estate 2021 è trascorsa a singhiozzi, dove lo svago, il divertimento, la voglia di ballare, sono state contenute. Gli abiti scintillanti, le catene di metallo, i contrasti di colori, sono un guardaroba che rinasce, che vuole rivivere, e quali decorazioni se non le borchie, le catene di metallo, vistose e appariscenti, possono essere l’accessorio più adatto per esprimere questo spirito rivoluzionario.

I look neo punk avvistati in passerella tra Londra e New York

Scritte colorate e a caratteri grandi in bella vista su pantaloni in denim, top e magliette in pelle nera da portare con choker con borchie impreziositi da catenine, sorvolando il look fetish stile Maneskin, accostamenti audaci sospesi tra sensualità e ribellione: l’essenziale per realizzare uno style punk che si rispetti è nel mescolare accessori iconici dello stile con capi casual.

Gilet in pelliccia, maglie a rete, anfibi stringati colorati e neri, sono stati i protagonisti delle passerelle di Londra e. New York, interpretati dallo stile di Mark Fast, Toga, Coach e Monse, e naturalmente anche dalla regina Vivienne Westwood.

Riproduzione riservata © 2021 - DG