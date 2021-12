In queste settimane sta avendo un grande successo la seconda stagione di Emily in Paris, in cui Lily Collins ha sfoggiato un abito indossato al Grande Fratello Vip da Giulia Salemi. Ecco la reazione dell’ex gieffina.

Stesso look per Giulia Salemi ed Emily Cooper, protagonista della serie Netflix Emily in Paris, interpretata dall’attrice Lily Collins. La vippona si è accorta che il personaggio ha indossato lo stesso vestito da lei messo quando era nella casa del GF Vip.

Emily Cooper, la protagonista dell’amata serie di Netflix Emily in Paris è proprio un’icona di stile. Sono tantissimi, infatti, i look accattivanti che il personaggio indossa durante le 20 puntate ora disponibili sulla piattaforma streaming. Tra questi, un vestito che anche Giulia Salemi ha molto apprezzato, indossandolo al GF Vip: un abito bianco e nero di Balmain e costa circa 1690€.

La showgirl si è accorta di questa coincidenza e ha commentato in una stories l’outfit, chiedendo ai suoi follower se si ricordano dell’abito indossato da lei: “Che bel vestito Emily! Ragazzi vi ricordate?”

Lily Collins ha indossato in Emily In Paris 2 lo stesso vestito indossato da Giulia Salemi al GF Vip: la reazione della vippona pic.twitter.com/aFNKCJxQEq — disagiotv (@disagio_tv) December 29, 2021

In una recente intervista rilasciata a Glamour, la stylist della serie ha parlato del look di Emily Cooper e del perché siano stati scelti determinati abiti. “Lo stile di Emily è decisamente in evoluzione. Mentre continua ad essere intelligente, ottimista e originale, con il susseguirsi delle stagioni diventerà più consapevole e mostrerà la sua scalata professionale“

