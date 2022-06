A ricordare la particolarità di questo modello è stata Giorgia Palmas, che ha scelto per le sue nozze un abito da sposa che si trasforma

C’è chi sceglie un doppio abito da sposa, uno da riservare alla cerimonia e l’altro al ricevimento come Beatrice Valli, oppure chi come Giorgia Palmas punta su un abito da sposa 2 in 1 ovvero pronto a trasformarsi anche in un altro modello: uno strascico che si toglie, maniche che si tolgono o si accorciano, sono diversi gli abiti da sposa trasformabili tra cui scegliere, basta trovare solo quello più in linea con la nostra personalità.

L’abito da sposa che si trasforma: il modello romantico e avvolgente indossato da Giorgia Palmas

Il particolare che ha caratterizzato l’abito da sposa di Giorgia Palmas è stata la presenza di una sopragonna staccabile, così durante il rito religioso ha indossato un’ampia gonna in pizzo, mentre per il rinfresco sempre lo stesso abito si è trasformato in un modello sirena lungo e sinuoso, sicuramente più agevole per muoversi durante il ricevimento, sia per ballare che per salutare gli invitati. A firmare questo prezioso vestito double è stato l’Atelier Emé.

Se l’idea di un sopragonna staccabile vi sembra la soluzione perfetta per regalarvi un abito con effetto sorpresa, online questo è il modello trasformabile che si trova con più facilità: un modello molto simile a quello della Palmas ma low cost in pizzo lo trovate su Sposatelier, al prezzo di 489 euro.

L’abito da sposa double: il modello lungo che diventa un mini dress o jumpsuit

L’abito da sposa trasformabile può essere perfetto per chi sa che per la cerimonia è indispensabile indossare un modello lungo, ma per il ricevimento vuole puntare su qualcosa di più pratico e meno sontuoso come un mini dress da sposa, che naturalmente conserva tutta l’eleganza nella pregiata texture.

Un desiderio che potete realizzare proprio con un abito da sposa trasformabile: molti abiti infatti presentano un gonna staccabile in tulle, che trasformerà a sorpresa il nostro abito in un mini abito o in una jumpsuit ricamata. Su Buyabiti.it trovate diverse di queste soluzioni, tutte a prezzi che viaggiano dai 100 ai 300 euro: un’idea molto carina dall’effetto sorpresa per chi cerca un abito da sposa per niente ordinario.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG