D’estate la voglia di uscire e divertirsi si traduce in abiti da indossare al volo: tanti i modelli da acquistare in saldo secondo le ultime tendenze.

Complice il ritorno delle tendenze anni 2000 ma anche il caldo, gli abiti sono senz’altro il capo must have su cui investire di più nel corso di questi saldi estivi. Acquistare diversi generi, lunghezze, stili per arricchire il nostro guardaroba estivo può rivelarsi la scelta vincente per puntare in un colpo solo in un outfit chic adatto a più di un’occasione. Personalizzare poi con scarpe e accessori darà il tocco finale, permettendoci di adattare lo stesso abito anche in contesti diversi. Quest’anno in particolare ci sono modelli irresistibiliche con i saldi possono essere tutti nostri, per un guardaroba trendy e utility.

Tendenze abiti estate 2022, i modelli più sexy: cut out, slip dress, mini dress

L’effetto cut out nell’abbigliamento si è iniziato timidamente a farsi notare lo scorso anno, prima in piccoli dettagli e poi realizzando verso e propri tagli strutturali in punti strategici che rendono gli abiti sexy ma allo stesso tempo anche irriverenti e giocosi.

– Un modello super trendy di quest’anno è sicuramente quello con ampia scollatura o con halter neck. lasciando scoperti punti dell’addome o i fianchi, spalline incrociate o schiena scoperta. Su Terranova trovate diversi modelli in saldo, a tinta unita e fantasia, dai 9,90 euro in su.

– Da Sex and the City ad oggi lo slip dress di strada ne ha fatta davvero tanta e non possederne almeno uno nel guardaroba dell’estate 2022, che sia lungo, corto o midi, sarebbe un vero sacrilegio. Dai più semplici a quelli dalle bretelle in strass: il vestito lingerie semplice ed essenziale è da personalizzare come volete, con un paio di décolléte per serate elegante o con un paio di sneakers per una passeggiata estiva disimpegnata e leggera. Su Zara i modelli satin, ormai iconici, li trovate in saldo dai 17 euro in su.

– Festa improvvisa e quella serata in cui non sai davvero cosa indossare? Un mini dress floreale, dalla fantasia boho chic o essenziale con bretelle o senza è sempre una buona idea, meglio ancora se a corsetto secondo le ultime tendenze. Su Stradivarius gli abiti corsetto sono in saldo dai 13 euro in su.

Abiti chemisier, drappeggiati e boho chic: i modelli eleganti e casual

Avete presente invece quei modelli che sanno d’estate ed incredibilmente versatili da poter essere indossati per un aperitivo in città? Sono gli abiti boho chic lunghi che strizzano l’occhio alle fantasie anni ’70 e ci fanno sentire con il loro mix di rigore e leggerezza un po’ figlie dei fiori un po’ turiste per caso: occhio alla collezione dedicata di Pull and Bear: tanti i modelli in saldo a meno di 10 euro.

– Il drappeggio è un’altra delle tendenze di quest’anno che ha invaso gli abiti da cerimonia quanto quelli casual. Di recente abbiamo visto indossarne a Chiara Ferragni un modello in bianco, perfetto per valorizzare l’abbronzatura e per un aperitivo da spiaggia. Su Shein c’è davvero l’imbarazzo della scelta che sia un drappeggio lungo le maniche o caratterizzi il taglio dell’abito, per chi cerca un’eleganza estiva low cost.

– E se l’abito diventa anche una gradevole e chic alternativa al tailleur per una giornata di lavoro, puntate su lunghi abiti chemisier in satin, cotone o lino, come propone l’ultima collezione di Mango, un modello su cui investire e da indossare anche in autunno.

