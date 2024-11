La nuova tendenza è tatuarsi il blush: ecco quanto dura e il prezzo

Una nuova tendenza sta spopolando sui social: tatuarsi il blush. Ecco tutto quello che c’è da sapere: dalla durata al prezzo.

La nuova tendenza, per quel che riguarda il mondo del beauty, è tatuarsi il blush. Sui social spopolano video di influencer e personaggi noti che hanno ceduto a questo piccolo ritocchino di bellezza. Vediamo come funziona, quanto dura e, soprattutto, quanto costa.

Esplode una nuova tendenza: tatuarsi il blush

Da qualche anno a questa parte, il blush è tornato in auge come si usava negli anni Ottanta, quando era un passaggio irrinunciabile della beauty routine. Dopo il boyfriend blush, la nuova tendenza che suggerisce di tatuarsi le gote conferma che questo prodotto continua ad essere un mast have e, molto probabilmente, lo resterà per parecchio tempo.

Tra le tante influencer che popolano TikTok, ad aver aderito al trend è stata Grace Clarke, che ha condiviso con i fan tutti i passaggi del ritocchino estetico. Si tratta di un tatuaggio semipermanente, che non viene fatto con gli aghi ma tamponando il colore desiderato sugli zigomi. La creator ci ha tenuto a sottolineare che si è rivolta a una tatuatrice esperta del Velvet Cosmetic Tattoos di Brooklyn, dove ha fatto diversi incontri prima di farsi imprimere la tonalità sulla pelle. In queste occasioni, ha scelto con l’esperta sia il colorito che la posizione.

E’ bene sottolineare che per arrivare al risultato desiderato, occorrono più sedute e che dopo la prima le guance appaiono più rosse, quasi fucsia. Il colorito del blush sarà più ‘naturale’, quindi rosato, soltanto quando l’epidermide si sfiammerà. La durata del tatuaggio, comunque, è un punto a favore: circa tre anni.

Quanto costa tatuarsi il blush?

Per tatuarsi il blush bisogna sottoporsi a sedute che possono durare un’ora e mezza. Il costo è di circa 400 euro. Ovviamente, ci sono alcune note dolenti che vale la pena evidenziare. Innanzitutto, è un tattoo che possono fare soltanto coloro che hanno incarnati chiari e non soffrono di problemi dermatologici come eczema e rosacea.

Inoltre, nei tre anni in cui si avranno le gote tatuate, non si potranno fare skincare con prodotti al retinolo o esfolianti. Ci teniamo a sottolineare che, pur essendo un tatuaggio permanente, ha una durata non indifferente, quindi, una volta fatto, non è possibile tornare indietro. Almeno, non senza patire le pene dell’inferno e andando a stressare ancora di più la pelle. Ergo: pensateci bene, anche perché per mettere il blush si impiega meno di un minuto.