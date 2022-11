Sognare leone: tutti i significati e le interpretazioni dei sogni in cui ci sono per protagonisti leoni e leonesse.

Il re della savana, uno dei grandi felini più amati al mondo, oltre che uno dei dodici segni zodiacali. Il leone può fare in più modi parte delle nostre vite e ha un significato simbolico molto preciso, anche per quanto riguarda l’interpretazione dei sogni. Se ti è capitato di recente di sognare un leone, vorrai sapere cosa vuol dire e se potrebbe essere un segno, una premonizione di qualcosa che potrebbe accadere tra non molto. Proviamo a scoprire tutte le possibili interpretazioni, figlie di alcuni dettagli che vanno assolutamente valutati.

Significato dei sogni con un leone

Sognare leoni e leonesse non è poi così raro. Pur non essendo animali con cui abbiamo a che far quotidianamente, rappresentano nella nostra cultura un simbolo importante di forza e di coraggio, e per questo motivo spesso vengono a trovarci anche nel nostro mondo onirico.

leone

Considerando proprio la regalità e la forza di questo animale, sognare un leone potrebbe significare che il sognatore ha un desiderio innato di primeggiare sugli altri, di diventare il migliore nella vita privata o nel lavoro, di assumere una posizione di potere e di dominare ogni situazione, conquistando il successo.

Tuttavia, come sempre, bisogna considerare i dettagli oltre, perché anche i leoni possono andare oltre la loro simbologia generale. Ad esempio, se sogniamo insieme un leone e una leonessa, potrebbe voler dire che stiamo vivendo una storia d’amore che ci appassiona e ci travolge ma che, a causa delle nostre personalità troppo forti, potrebbe portare a degli scontri.

Cosa vuol dire sognare un leone che ti rincorre?

Nei nostri sogni il leone può essere mansueto e pensare solo ai fatti suoi, come in un documentario, o potrebbe anche attaccarci e inseguirci. In questo caso la simbologia cambia e si lega a un altro aspetto del suo carattere, ovvero la sua forza selvaggia e irresistibile. Se nel sogno fuggiamo, potrebbe voler dire che stiamo cercando di fuggire dalle nostre pulsioni interne, quelle più incontrollabili.

Sognare un leone aggressivo non è così raro. Se questo splendido felino ruggisce probabilmente vuol dire che abbiamo necessità di far valere maggiormente il nostro carattere nelle cose della vita. Se addirittura morde, allora vuol dire che invece non riusciamo a frenare i nostri istinti, e questo non è mai positivo. Si tratta di un avvertimento: attenzione a non combinare qualcosa di cui potremmo pentirci.

Altri sogni con protagonista un leone

Ma il leone non è un animale aggressivo per natura, e anche nei nostri sogni quindi potrebbe rivelarsi parecchio mansueto. Se vediamo ad esempio una persona che parla con un esemplare di questi splendidi animali, vuol dire che vorremmo esternare le nostre capacità e far sapere agli altri qualcosa in più su di noi.

Se il leone è in gabbia, poi, potrebbe voler dire che c’è qualcosa, nella vita privata o nel lavoro, che ci fa sentire in trappola e dal quale vorremmo scappare. Un leone dentro casa invece potrebbe avere un duplice significato: se siamo in sintonia con i nostri familiari, potrebbe voler dire che siamo in grado di proteggerli, mentre se i rapporti non sono idilliaci allora potrebbe significare che abbiamo bisogno di far sentire maggiormente la nostra voce.

