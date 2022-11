Telegram lancia nuove funzioni per tutti gli utenti: dalle emoji interattive alla possibilità di trascrivere i messaggi video.

Nuove funzioni per gli utenti di Telegram. La piattaforma di messaggistica istantanea ha reso disponibili servizi che renderanno ancora più divertenti e semplici le conversazioni. Dalla possibilità di trascrivere i videomessaggi alle emoji interattive: scopriamole tutte.

Telegram, nuove funzioni: c’è anche la trascrizione video

Telegram lancia nuove funzioni per allietare le sessioni di messagistica dei suoi utenti. Si parte dell’arrivo di 12 nuovi set di emoji, che renderanno più spiritose le chat. Gli utenti Premium, invece, avranno l’accesso ad un altro servizio che molti ritengono fondamentale: la trascrizione di tutti i messaggi video. Prima di questo momento era possibile soltanto ottenere la parte scritta dei vocali. L’utilizzo è semplicissimo: non dovete fare altro che cliccare sull’icona a forma di A con accanto una freccia, situata in basso a destra del videomessaggio. A questo punto, otterrete immediatamente la trascrizione di tutto ciò che viene detto nel filmato.

Le nuove funzioni interessano anche i gruppi. Le chat formate da oltre 200 utenti potranno utilizzare i topic, in modo da rendere più fruibili le conversazioni. Si potranno, infatti, creare spazi separati per ogni singolo argomento e creare chat individuali all’interno del gruppo. Importante: anche in questo caso si potrà mantenere il supporto ai media condivisi e alle impostazioni di notifica. I topic dovranno essere abilitati dagli amministratori del gruppo, i quali potranno affidare lo stesso compito ai membri che loro preferiscono.

Telegram: tra le nuove funzioni ci sono anche gli username collezionabili

Tra le nuove funzioni di Telegram ce n’è un’altra molto interessante: la possibilità di assegnare diversi username collezionabili ai propri account e alle chat pubbliche. A garantire la proprietà degli username, neanche a dirlo, è una rete di blockchain, ovvero TON. Grandi cambiamenti anche sul versante design: nuove emoji interattive, temi scuri per la modalità notturna e la possibilità di ingrandire il testo (solo per Android). Ultima raccomandazione: per usufruire delle nuove funzioni di Telegram è necessario scaricare l’app aggiornata, disponibile gratuitamente sia per Android che per iOS.

