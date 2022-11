Hayya Hayya è la canzone che fa da colonna sonora ai mondiali di calcio Qatar 2022: scopriamo il testo e il significato del brano.

Canzone ufficiale dei mondiali di calcio Qatar 2022, Hayya Hayya è cantata da tre artisti che provengono da continenti diversi. Il brano invita alla spensieratezza, è molto allegro e in linea con i pezzi che l’hanno preceduto: vediamo il significato, il testo e la traduzione.

Hayya Hayya: il significato della canzone dei mondiali Qatar 2022

Uscita l’1 aprile del 2022, Hayya Hayya è la canzone ufficiale dei mondiali di calcio Qatar 2022. Il brano è stato composto da tre artisti che appartengono ad altrettanti continenti. Si tratta di Trinidad Cardona, cantante r&b americana, il nigeriano Davido e Aisha, nativa del Qatar. “Mettendo insieme voci provenienti da America, Africa e Medio Oriente, questa canzone simboleggia il modo in cui la musica – e il calcio – può unire il mondo. Come parte della nuova strategia musicale FIFA, la colonna sonora del mondiale avvicinerà i fan allo spirito dei mondiali come mai fino ad ora“, ha dichiarato Kay Madati, direttore commerciale della FIFA. Hayya Hayya è un brano leggero, che spinge a vedere la vita in modo positivo.

Il significato di Hayya Hayya è semplice: la vita va presa così com’è, senza mai lasciarsi trascinare dalla negatività. Ci sono alti e bassi, ed è normale che sia così, ma tutto si risolve e “ogni domani” porta con sé la speranza in un futuro migliore.

Ecco il video della canzone Hayya Hayya:

Hayya Hayya: il testo della canzone dei mondiali Qatar 2022

Hayya, Hayya, Hayya (Yeah)

Hayya, Hayya, Ha— (You know what it is)

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha— (Redwood)

Hayya, Hayya, Hayya

(Aisha)

Hayya, Hayya, Ha—

(Davido)

Hayya, Hayya, Hayya

(Trinidad)

Hayya, Hayya, Ha—

I wanna walk the walk on every street

I wanna ball out with the world at my feet

Hit every discotheque and not skip a beat, eh, eh

I wanna party, party eight days a week

I promise, I promise, I promise you now

Everything, everything gonna work out

Every tomorrow, no matter what goes down

I promise, I promise, I promise you now

Gonna be, gonna be sticking around

Every tomorrow, no matter what goes down

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don’t wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don’t wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

Life can be up and down but what can you do, eh?

We navigate through all the rough and the smooth, yeah

We got that rock ‘n’ roll, that rhythm and blues, yeah, yeah

I’m never blue if I am rockin’ with you

I promise, I promise, I promise you now

Everything, everything gonna work out

Every tomorrow, no matter what goes down

I promise, I promise, I promise you now

Gonna be, gonna be sticking around

Every tomorrow, no matter what goes down

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don’t wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

(You know we better together)

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don’t wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

Yeah, you can hop on your own wave

(Yeah, you can ride it for life)

But every journey is better

(When you got love on your side)

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don’t wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

(You know we better together)

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

Don’t wanna wait forever

(Yo yo yo, yo ho)

You know we better together

(Yo yo yo, yo ho)

The time is now or never

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

Hayya Hayya: la traduzione

Hayya Hayya (Meglio Insieme)

Hayya, Hayya, Hayya (Sì)

Hayya, Hayya, Ha— (Sai ​​cos’è)

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha— (Redwood)

Hayya, Hayya, Hayya

(Aisha)

Hayya, Hayya, Ha—

(David)

Hayya, Hayya, Hayya

(Trinidad)

Hayya, Hayya, Ha—

Voglio camminare lungo ogni strada

Voglio mettercela tutta con il mondo ai miei piedi

Passare da ogni discoteca e non saltare un beat

Voglio far festa otto giorni a settimana

Te lo prometto, te lo prometto, te lo prometto ora

Tutto, tutto andrà a posto

Ogni domani, qualsiasi cosa succeda

Lo prometto, lo prometto, te lo prometto ora

Rimarrò, rimarrò nei paraggi

Ogni domani, qualunque cosa accada

(Yo yo yo, yo ho)

Sai che stiamo meglio insieme

(Yo yo yo, yo ho)

Non voglio aspettare per sempre

(Yo yo yo, yo ho)

Sai che stiamo meglio insieme

(Yo yo yo, yo ho)

Il tempo è adesso o mai più

(Yo yo yo, yo ho)

Sai che stiamo meglio insieme

(Yo yo yo, yo ho)

Non voglio aspettare per sempre

(Yo yo yo, yo ho)

Sai che stiamo meglio insieme

(Yo yo yo, yo ho)

Il tempo è adesso o mai più

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

La vita può essere alti e bassi, ma cosa puoi fare, eh?

Navighiamo attraverso tutto il duro e il liscio, sì

Abbiamo quel rock ‘n’ roll, quel rhythm and blues, sì, sì

Non sono mai triste se sto suonando con te

Lo prometto, lo prometto, te lo prometto ora

Tutto, tutto funzionerà

Ogni domani, qualunque cosa accada

Lo prometto, lo prometto, te lo prometto ora

Rimarrò, rimarrò nei paraggi

Ogni domani, qualunque cosa accada

(Yo yo yo, yo ho)

Sai che stiamo meglio insieme

(Yo yo yo, yo ho)

Non voglio aspettare per sempre

(Yo yo yo, yo ho)

(Sai che stiamo meglio insieme)

(Yo yo yo, yo ho)

Il tempo è adesso o mai più

(Yo yo yo, yo ho)

Sai che stiamo meglio insieme

(Yo yo yo, yo ho)

Non voglio aspettare per sempre

(Yo yo yo, yo ho)

Sai che stiamo meglio insieme

(Yo yo yo, yo ho)

Il tempo è adesso o mai più

Sì, puoi saltare sulla tua stessa onda

(Sì, puoi cavalcarlo per tutta la vita)

Ma ogni viaggio è migliore

(Quando hai l’amore dalla tua parte)

(Yo yo yo, yo ho)

Sai che stiamo meglio insieme

(Yo yo yo, yo ho)

Non voglio aspettare per sempre

(Yo yo yo, yo ho)

(Sai che stiamo meglio insieme)

(Yo yo yo, yo ho)

Il tempo è adesso o mai più

(Yo yo yo, yo ho)

Sai che stiamo meglio insieme

(Yo yo yo, yo ho)

Non voglio aspettare per sempre

(Yo yo yo, yo ho)

Sai che stiamo meglio insieme

(Yo yo yo, yo ho)

Il tempo è adesso o mai più

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

Hayya, Hayya, Hayya

Hayya, Hayya, Ha—

