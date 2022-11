Per i tifosi che hanno scelto di andare a vedere i mondiali di calcio, ecco cosa vedere in Qatar tra una partita e l’altra.

Ormai manca poco per l’inizio dei mondiali di calcio in Qatar, la prima partita è infatti prevista per il 20 novembre 2022 alle 17.00 ora italiana. Nonostante la disfatta dell’Italia, che quest’anno non potrà partecipare, saranno comunque numerosi gli italiani che accoreranno in Qatar per godersi questo evento. Tra una partita e l’altra, c’è anche tempo per godersi ed esplorare questo piccolo paese ricco di bellezze e di cultura. Scopriamo cosa c’è da vedere e da fare in Qatar, tra grattacieli, deserti e spiagge mozzafiato.

Qatar: cosa fare e cosa vedere

Il Qatar è un paese relativamente piccolo, di appena 11.500 km², ma negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo economico senza precedenti. Questo piccolo pezzo di terra nel golfo persico offre quindi tantissime attività diverse, sia per gli amanti della natura e dell’attività fisica, sia per gli amanti delle grandi metropoli.

La capitale Doha

Il primo impatto con questo paese avverrà con la sua capitale: Doha. Una metropoli in cui spiccano grattacieli altissimi e costruzioni moderne ma che in realtà cela anche un cuore ricco di tradizioni, storia e cultura. Una tappa obbligata per chi vuole immergersi nella cultura araba è il Souq Waqif, un mercato che vende abiti tradizionali, oggetti di artigianato, tantissime spezie che donano al luogo un odore inconfondibile e molti souvenir.

In questo luogo spicca anche la moschea Fanar, con il suo particolarissimo minareto. Per chi invece predilige qualcosa di più moderno, è immancabile un giro a Msheireb, il quartiere più sviluppato. Qui troverete locali e negozi alla moda, con architetture più moderne e impeccabili.

Prendere un dhow

Fare una passeggiata per il lungomare permette di avere una vista spettacolare della skyline della città. Oltre a fare una passeggiata e godersi, in uno dei tanti posti, una buona bevanda con questa vita, è anche possibile fare un giro in dhow, ovvero una barca a vela appartenente alla cultura araba.

Spiagge del Quatar: Al Thakira

Per chi ama le spiagge una tappa immancabile è sicuramente Al Thakira, situata a circa 30 km da Doha. È ideale per trascorrere una giornata rilassante al mare sotto il sole. Per i più avventurosi, un’attività che vale la pena fare è noleggiare un kayak ed esplorare i canali che si creano con la bassa marea.

Percorrere le dune del deserto in cammello

Città, spiaggia… manca solo il deserto! Una tappa che vi lascerà senza fiato è il cosiddetto “mare interno“, al sud del Qatar in prossimità del confine con l’Arabia Saudita. Khor Al Adaid, patrimonio dell’unesco, è unico nel suo genere proprio a causa del mare che entra dentro nel deserto. Uno dei pochissimi posti al mondo in cui è possibile vedere questa particolarità.

Ovviamente queste sono alcune delle numerosissime cose da vedere e conoscere di questo paese. È importante quindi armarsi di guida e studiare tutto ciò che questo paese offre, per poter godere del miglior soggiorno. Oltre agli 8 stadi in cui si giocheranno i mondiali, le bellezze di questo paese non possono non essere viste!

Riproduzione riservata © 2022 - DG