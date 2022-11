Le offerte del Black Friday sono davvero convenienti? Il trucco c’è e si chiama CamelCamelCamel: vediamo come si usa e perché è fondamentale.

Il Black Friday 2022 sta per arrivare e gli acquisti convenienti, specialmente in un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo, sono fondamentali. Eppure, non sempre si becca l’offerta giusta e si rimane fregati. Il trucco per scoprire se il prezzo dei prodotti che ci interessano è davvero adeguato è CamelCamelCamel: vediamo come si usa.

Black Friday: qual è il trucco per scoprire se le offerte sono convenienti?

Il prossimo 25 novembre è il Black Friday 2022, evento che la popolazione mondiale aspetta con ansia, sperando di portare a casa uno o più prodotti ad un prezzo conveniente. Ogni anno, però, i consumatori incappano in offerte che, analizzate con più attenzione, non si possono considerare tali. Spesso, infatti, capita che i venditori propongano la merce con il prezzo di listino che è maggiore rispetto a quello di vendita. Pertanto, è utile scoprire qual è il trucco per scoprire se le offerte sono convenienti o meno. Senza ombra di dubbio, il migliore è CamelCamelCamel, piattaforma che consente di comparare i prezzi, vedendo se ci sono stati anche aumenti e, soprattutto, nel giro di quanto tempo.

Utilizzare CamelCamelCamel, che è gratuito e disponibile in lingua italiana, è semplicissimo. La maggior parte delle persone lo usa per avere una panoramica dei prezzi di vendita di Amazon, ma nessuno vieta di impiegarlo anche con il Black Friday. La piattaforma, oltre alla comparazione, indica il valore massimo e minimo raggiunto da un dato prodotto.

Come si usa CamelCamelCamel?

Il trucco per scoprire se le offerte del Black Friday sono convenienti ruba pochissimo tempo. Basta collegarsi al sito di CamelCamelCamel, digitare nell’apposita barra il nome del prodotto che ci interessa e, dopo averlo individuato nella lista proposta, cliccare sul titolo. A questo punto, viene mostrato un grafico con le oscillazioni di prezzo registrate con un’intervallo di date variabili da un mese ad un anno. Se la merce che vi interessa proviene da Amazon, non dovete fare altro che copiare e incollare l’url del prodotto sul sito del tracker. In alternativa a CamelCamelCamel, potete utilizzare Keepa, disponibile anche come app per Android e iOS.

Riproduzione riservata © 2022 - DG