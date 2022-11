Black Friday 2022: quando inizia, le date e tutte le app per poter scoprire le migliori offerte dell’anno.

Sale la febbre per il Black Friday 2022. Nonostante la crisi economica, la risalita dei prezzi, il costo dell’energia, o forse proprio per questi motivi, tutti noi stiamo aspettando con ansia l’arrivo delle offerte del “venerdì nero”, ormai diventato un’amata abitudine anche nostro Paese. Un periodo di saldi ormai sempre più lungo, che anche questa settimana parte con grande anticipo e arriva fino al Cyber Monday, quando mancherà poco all’arrivo del Natale. Ma quando inizia precisamente? Scopriamo insieme tutte le date e le cose che bisogna sapere per prepararsi al meglio.

Black Friday 2022: quando inizia (in anticipo)

In linea teorica, e fino a pochi anni fa, il Black Friday si svolge in un singolo giorno, il venerdì successivo al Thanksgiving Day, il Giorno del Ringraziamento americano. Quest’anno la data cade il 25 novembre. Ormai però il venerdì non è altro che il culmine di un intero periodo in cui brand e negozi lanciano offerte temporanee, un vero e proprio periodo di sconti che termina, solitamente, con il lunedì successivo al weekend “nero”.

black friday

Lo stesso lunedì, quest’anno il 28 novembre, viene definito Cyber Monday, ed è “tradizionalmente” incentrato su offerte straordinarie dedicate ai prodotti di elettronica. Tuttavia, rispetto alla tradizione le cose sono cambiate, e ormai sia sull’elettronica che sul resto delle categorie possiamo trovare offerte in tutto il mese di novembre.

In particolare, aderiscono sicuramente al Black Friday in anticipo catene come Unieuro (con l’iniziativa Temptation Black Friday), Mediaworld, Euronics, Qvc, o singoli brand come Samsung, Dyson e molte altre. Per poter scoprire tutte le offerte è consigliabile scaricare le rispettive app o rimanere collegati siti ufficiali.

Come funziona il Black Friday 2022 di Amazon

Ovviamente, non può mancare a quest’elenco anche Amazon, colosso dell’e-commerce, sempre in prima fila per offerte lampo o esclusive. Lo scorso anno il Black Friday sulla piattaforma era cominciato con una settimana di anticipo, mentre in questo novembre dovrebbe partire dal weekend del 18 novembre e durare fino al 28 novembre.

Per questo tipo di offerte, non è obbligatorio essere iscritti ad Amazon Prime, il programma di abbonamento che garantisce le spedizioni veloce e la possibilità di godere di Prime Video. Rimane però consigliabile sottoscrivere l’offerta almeno il mese di prova, in modo da poter sfruttare i vantaggi.

Quali app utilizzare per non perde nessuna offerta

Se non vuoi davvero perdere alcun tipo di offerta, esistono dei piccoli trucchi da poter prendere in considerazione. Ad esempio, puoi affidarti a un tracker dei prezzi, uno strumento per monitorare le i cambiamenti nel costo di un determinato prodotto su Amazon. Ne esistono diversi, ma tra i più utilizzati ci sono CamelCamelCamel, Keepa o MaxSpar.

Per i più “tradizionalisti” vale la pena poi sfogliare i volantini nelle piattaforme che li aggregano, per poter capire se conviene di più affidarsi a una catena o a un’altra. Tra i siti che mettono insieme i volantini consigliamo Doveconviene, Promoqui e Ultimoprezzo.

Riproduzione riservata © 2022 - DG