Qual è il significato di Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini? La canzone è un vero e proprio invito ad essere fragili.

Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini è una canzone che invita ad essere fragili, a smettere di seguire il copione imposto dalla società. Le maschere, prima o poi, crollano e dopo sarà difficile raccogliere i pezzi e provare a ricostruirsi. Vediamo qual è il significato del brano.

Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini, il significato della canzone

Uscita il 23 febbraio del 2018, Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini è una canzone che riflette la società di oggi, sulle “contraddizioni di un’epoca in cui la legittima ricerca di sicurezza e di benessere personale coincide con la paura e la sfiducia nel prossimo“. Come dichiarato dallo stesso artista, “è un flusso di coscienza personale, mi è esplosa fra le mani come una detonazione ininterrotta dall’inizio alla fine del brano“.

Dalla fine di una storia d’amore, Cesare Cremonini prende la palla al balzo per parlare della società di oggi. Non a caso, cita gli “scemi su Facebook“, coloro “che si credono geni, ma parlano a caso“. Analizza la solitudine delle persone, che spesso si trovano a dormire con i cani e a parlare con loro come se fossero umani.

“Ti sei accorta anche tu, che siamo tutti più soli?

Tutti col numero dieci sulla schiena, e poi sbagliamo i rigori

Ti sei accorta anche tu, che in questo mondo di eroi

Nessuno vuole essere Robin“.

Il tempo scorre inesorabile e ognuno affronta la vita come vuole, ma in mezzo a tanti super eroi, “nessuno vuole essere Robin“. Cesare Cremoni, per rendere tangibile il significato della canzone, prende spunto dai copioni che impone la società e parla dell’inadeguatezza dell’uomo davanti a certi compiti che non sente propri. Una quotidianità fatta di maschere che, prima o poi, sono destinate a cadere. “L’origine di questa intuizione è il mutismo generazionale che ci vede impacciati nel compiere il gesto più eroico: ammettere di non essere invincibili“, ha dichiarato il cantante.

Ecco il video di Nessuno vuole essere Robin di Cesare Cremonini:

Il testo della canzone

Come mai sono venuto stasera?

Bella domanda

Se ti dicessi che mi manca il tuo cane, ci crederesti?

Che in cucina ho tutto tranne che il sale, me lo daresti?

C’ho una spina in gola che mi fa male, fa male, fa male

Fammi un’altra domanda

Che non riesco a parlare

Quel che vorrei dirti stasera è

Non ha importanza

È solo che a guardarti negli occhi mi ci perdo

Quando il cielo è silenzioso mi nevica dentro

Se giurassi di dormire con te e non toccarti, toccarti, toccarti

Ma certo

Vuoi dormire col cane

Sai quanta gente ci vive coi cani

E ci parla come agli esseri umani

Intanto i giorni che passano accanto li vedi partire come treni

Che non hanno i binari, ma ali di carta

E quanti inutili scemi per strada o su Facebook

Che si credono geni, ma parlano a caso

Mentre noi ci lasciamo di notte, piangiamo

E poi dormiamo coi cani

Ti sei accorta anche tu, che siamo tutti più soli?

Tutti col numero dieci sulla schiena, e poi sbagliamo i rigori

Ti sei accorta anche tu, che in questo mondo di eroi

Nessuno vuole essere Robin

È certo che è proprio strana la vita, ci somiglia

È una sala d’aspetto affollata e di provincia

C’è un bambino di fianco all’entrata che mi guarda e mi chiede perché

Perché passiamo le notti aspettando una sveglia

Ci prendiamo una cotta per la prima disonesta

Complichiamo i rapporti come grandi cruciverba

E tu mi chiedi “perché?”

Fammi un’altra domanda

Che non riesco a parlare

Sai quanta gente sorride alla vita e se la canta

Aspettando il domani

Intanto i giorni che passano accanto li vedi partire come treni

Che non hanno i binari, eppure vanno in orario

E quanti inutili scemi per strada o su Facebook

Che si credono geni, ma parlano a caso

Mentre noi ci lasciamo di notte, piangiamo

E poi dormiamo coi cani

Mentre noi ci lasciamo di notte, piangiamo

E poi dormiamo coi cani

Mentre noi ci lasciamo di notte, piangiamo

E poi dormiamo coi cani

Ti sei accorta anche tu, che siamo tutti più soli?

Tutti col numero dieci sulla schiena, e poi sbagliamo i rigori

Ti sei accorta anche tu, che in questo mondo di eroi

Nessuno vuole essere Robin

Come mai sono venuto stasera?

Come mai sono venuto stasera?

Bella domanda

