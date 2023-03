La modella Taylor Mega non ha problemi a mostrare il suo fisico perfetto e anche questa volta ha lasciato tutti a bocca aperta.

Allenamenti, consigli di fitness e tanta, tantissima sensualità. Forse pure troppa. Taylor Mega sa come comportarsi sui social e nelle ultime stories Instagram ha dato il meglio di sé tra outfit osé e pose piccanti. La modella, in vacanza, forse di lavoro, a Miami, non ha risparmiato dei dettagliati resoconti sulle sue giornate e diverse foto anche “da censura”…

Taylor Mega manda in tilt il web

Taylor Mega

Come detto, Taylor Mega è volata a Miami (da sola?) per una vacanza, forse, di lavoro. La modella non rinuncia mai allo sport e alle sue sane abitudini. Nelle sua stories Instagram eccola praticare diverse attività per tenersi in forma e, allo stesso tempo, mostrare il suo fisico impeccabile anche grazie ai trattamenti di bellezza che servono pe essere sempre al top.

Non mancano, ovviamente, gli strappi alle regole come le cenette in ristorante ben documentate. E, allo stesso tempo, anche qualche scatto piccante…

Infatti, la giovane modella e influencer ha sempre abbinato quel tocco “hot” ad ogni suo contenuto. Dal look scelto per andare a cena – un abitino molto corto – ad alcune pose mentre assaggia quello che sembra essere un dolce.

Negli scatti condivisi, la ragazza è sempre bellissima e seducente, cosa che ha conquistato tutti i suoi seguaci che molto spesso le mandano messaggi privati o commentano i suoi post.

Di seguito anche alcuni recenti post Instagram della modella da Miami e non solo:

Riproduzione riservata © 2023 - DG