Crollo emotivo di Alessio ad Amici. Il ballerino, già con la maglia del Serale, si è sfogato in casetta con i compagni.

Si avvicina il serale di Amici di Maria De Filippi e aumenta la tensione e la pressione. E infatti, il ballerini Alessio, tornato in casetta dopo una dura giornata nella scuola, non ha retto e si è sfogato con i compagni. Il giovane ha raccontato di aver chiesto, forse, troppo a se stesso.

Amici, il crollo di Alessio

Maria De Filippi

Nel corso del daytime di oggi di Amici, dopo le esibizioni di Aaron e Piccolo G per il canto e Benedetta per la danza, è stato dato spazio anche ad Alessio che è tornato in casetta molto agitato.

Parlando con Cricca e Wax, il ballerino ha iniziato a piangere. “Oggi, ero in sala. Era come se ballassi da due settimane. Non lo so cosa è successo. Ormai è un periodo che succedono certe cose. Mi faccio delle domande. Se quello che faccio è giusto”.

“Sto imparando una coreografia nuova. Non so cosa mi blocca. Una cosa mentale. Solo che ero là, mi spiegavano un passo e l’avevo già dimenticato. Sento una pressione, data da me stesso. Capito. Forse mi pesa quella maglia lì”.

Mentre i compagni hanno cercato di tranquillizzarlo, il ragazzo ha proseguito: “So che come ballerino mi mancano certe cose. Forse quella completezza che i ballerini devono avere per essere forti, forti, forti”. “Non riesco ad imparare le coreografie. Sono troppo esigente. Non so darmi il tempo per farle bene le cose. Vorrei mi uscissero subito le cose”.

Di seguito il post Instagram del programma dedicato al giovane ballerino:

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - DG