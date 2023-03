Un bacio in studio al GF Vip e poi? In queste ore Ginevra Lamborghini ha pubblicato alcune stories sull’amore. Ma con Antonino…

Siamo rimasti alle parole dolci nello studio del GF Vip e anche al bacio che, per qualcuno, è stato forzato e poco vero. Ma come stanno realmente le cose tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese? La risposta potrebbe essere arrivata in queste ore dai social della ragazza…

Il messaggio sull’amore di Ginevra Lamborghini

Ginevra Lamborghini

Nelle ultime ore, sulle sue stories Instagram, Ginevra Lamborghini è stata stuzzicata dai fan a proposito del significato, per lei, dell’amore. La ragazza ha voluto dare una sua definizione: “Cosa penso dell’amore? L’amore è quella cosa che ti smuove tutto, ti smuove dentro e ti fa andare in bagno”.

Una frase che non lascia trasparire alcun dettaglio nuovo sulla possibile relazione con Antonino Spinalbese dopo il GF Vip e che lascia tutto aperto.

In studio, tra i due c’era stato uno scambio di battute: “Ho rivisto in Ginevra molte cose di me. Come la semplicità, il modo di divertirsi, di essere spensierati, anche se poi è una forzatura per non soffrire. Ginevra di base ha dentro un velo di tristezza. E poi ha un modo di sedurre tutto suo, che non è fisico. Ed è molto materno”, erano state le parole dette da Spinalbese a Verissimo e riproposte al GF da Signorini.

Dichiarazioni alle quali Ginevra aveva risposto: “Antonino è stato l’unico a cogliere questo velo di tristezza nei miei occhi. Ci sono delle cose che non lascio vedere a nessuno e che copro con l’eccessiva ironia. Inoltre, non trovo che Antonino sia molto complicato. Io sto imparando a conoscere tutto il suo essere misteroso”.

Insomma, per sapere come stanno le cose tra i due occorrerà attendere nuovi indizi o nuove puntate del reality con i due ex gieffini in studio come ospiti.

Di seguito, invece, un recente post Instagram della ragazza:

