Tatuaggio serpente: significato, origine e i vip italiani (o internazionali) che lo hanno scelto

Il tatuaggio a forma di serpente è davvero simbolo del male? Il suo vero significato e quali vip italiani e internazionali lo sfoggiano con orgoglio.

Conoscete il significato del tatuaggio a forma di serpente? In molti pensano erroneamente che abbia un valore negativo, simbolo di Satana, niente di più sbagliato. Parliamo di uno dei pochi animali che, fin dall’inizio della vita, non ha mai cambiato aspetto o modo di vivere. Ma c’è altro, molto altro dietro alla ‘biscia che striscia’. Ecco, a seguire, il significato, l’origine e vip italiano (o internazionale) lo ha.

Tatuaggio serpente: significato e origine

Il serpente, che si scelga di imprimerlo sulla propria pelle come tatuaggio o meno, ha un significato molto importante. Parliamo, infatti, di un’immagine che fa parte della storia dell’uomo da sempre. Anche se in molti credono che sia un animale satanico, simbolo del male in quanto ha tentato Eva, la realtà è molto diversa. I valori che incarna sono tutt’altro che negativi.

Un tatuaggio a forma di serpente può avere diversi significati, ma quello che più forte è legato alla rinascita. Il motivo è presto detto: il rettile ha bisogno di liberarsi della pelle per crescere e sopravvivere. Rappresenta, quindi, il cambiamento, la guarigione e l’inizio di un nuovo capitolo della vita. Di conseguenza, simboleggia pure la forza, la potenza e la conoscenza.

Non vi dice niente, ad esempio, il bastone di Asclepio? Stiamo parlando di quel simbolo che troviamo in ogni ospedale o struttura medica, raffigurante un bastone con due serpenti attorcigliati. Nella maggior parte dei casi, quando ci troviamo a varcare la soglia di un nosocomio speriamo di uscirne guariti, vivi, più forti e questo può avvenire solo grazie alla conoscenza medica.

Tatuaggio serpente: i Vip che l’hanno impresso sulla pelle

Il serpente, che sia per un tatuaggio o per un altro scopo, può essere rappresentato in modo diverso. Qualcuno, ad esempio, ha impresso sulla pelle l’immagine di un serpente che si mangia la coda in un disegno circolare. In casi come questo, il significato è da ricollegare all’eternità. Invece, se si sceglie la vipera giapponese si tratta di un semplice porta fortuna.

Sono tanti i Vip che lo hanno scelto come tattoo. Cara Delevingne ne ha uno molto particolare, che raffigura lo scheletro di un serpente che si allunga sinuoso e sottile e va dal polso al dito medio della mano sinistra.

Rihanna ha preferito fare attorcigliare il rettile intorno al piede e alla caviglia, mentre Angelina Jolie l’ha impresso sul basso ventre e David Beckham sull’avambraccio.

Tra le star italiane, invece, troviamo Irama, che ne ha due tatuati sulle dita della mano sinistra. Michele Morrone ha osato di più, tatuandosi un serpente bicefalo su tutta la schiena, così come Asia Argento che ne ha impresso uno dalla testa fiorata su buona parte della coscia.