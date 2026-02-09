Taratata: come partecipare come pubblico allo show di Paolo Bonolis

Taratata torna su Canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis: partecipare come pubblico acquistando i biglietti ufficiali.

Canale 5 decide di accendere i riflettori sulla musica e muoversi in anticipo, proponendo un grande evento televisivo prima che il Festival di Sanremo 2026 entri nel pieno della sua attenzione mediatica. Torna così Taratata, format musicale storico e immediatamente riconoscibile, che rientra in palinsesto con una nuova edizione. Alla conduzione c’è Paolo Bonolis. Prima di entrare nel dettaglio della messa in onda, è però fondamentale capire come partecipare come pubblico.

Taratata: un ritorno che celebra la musica dal vivo in TV

Taratata nasce in Francia negli anni Novanta e arriva in Italia nel 1998, dove resta in onda su Rai 1 fino al 2001. Nel corso delle sue precedenti edizioni italiane, il programma è stato condotto prima da Enrico Silvestrin e successivamente da Nastasha Stefanenko. A distanza di venticinque anni, il format torna con una nuova veste su Canale 5, mantenendo però intatta la sua identità.

Lo show è pensato per dare spazio alla musica dal vivo e per raccontare gli artisti oltre la performance. Sul palco si alternano nomi importanti della musica italiana come Alessandra Amoroso, Annalisa, Biagio Antonacci, Luca Carboni, Gigi D’Alessio ed Elisa, riuniti in due serate evento concepite come veri concerti televisivi.

Dove viene registrato e come partecipare come pubblico

Le puntate di Taratata, con la conduzione Paolo Bonolis, vengono registrate alla ChorusLife Arena, una location scelta per ospitare un allestimento scenografico costruito intorno a un grande palco centrale. La prima registrazione si è svolta domenica 8 febbraio, mentre la seconda è in programma per mercoledì 11 febbraio.

Chi desidera assistere allo show dal vivo può partecipare come pubblico acquistando regolarmente il biglietto. I biglietti risultano disponibili su Ticketone e presso i punti vendita autorizzati. Le informazioni ufficiali sono reperibili anche sul sito Friends&Partners, indicato come riferimento per l’evento.

Non sono previste altre modalità di accesso: la partecipazione del pubblico avviene esclusivamente tramite acquisto del biglietto.