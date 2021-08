Come tagliare canzoni: da Audacity a MP3 Trimmer, ecco i programmi più amati per tagliare file audio e musicali.

Ti sarò capitato qualche volta di chiederti come tagliare una canzone. Che sia per lavoro o per motivi personali, a volte accorciare dei file audio può essere necessario. Prima di andare nel pallone, però, respira: si tratta di un’operazione molto più semplice di quanto possa sembrare. Basta utilizzare i giusti programmi. Tagliare mp3 è infatti alla portata di tutti, ma bisogna sapere dove mettere le mani. Scopriamo insieme quali sono i software e le app più utilizzate da esperti e amatori.

Tagliare musica: quali programmi usare

Audacity è un programma per tagliare le canzoni disponibile per Windows, Mac e Linux. Si tratta di un software open source, completamente gratuito, disponibile in download sul sito ufficiale cliccando il tasto Download Audacity. Dopo aver completato l’installazione e aver installato i plugin Lame MP3 e FFMPEG, potrai utilizzarlo per tagliare musica e file audio.

Una volta lanciato il programma, cerca il file audio che intendi selezionare attraverso la voce Apri. A questo punto, puoi tagliare le parti superflue dell’audio che hai importato e salvare il risutato in maniera semplice e molto immediata.

Se utilizzi pc Windows, c’è poi un altro programma molto semplice e intuitivo da poter utilizzare per tagliare i tuoi file. Stiamo parlando di Mp3DirectCut. Anche questo è un software gratuito e compatto, che ha il suo punto di forza nell’estrema semplicità. Dopo averlo scaricato, scegli la lingua e fallo partire, importando l’mp3 che vuoi tagliare in maniera rapidissima. Una volta apparso nella schermata, potrai farlo partire, selezionare le parti da togliere e cancellarle in pochi passaggi.

Tagliare canzoni con Mac e online

Anche per Mac esiste un’alternativa semplice e disponibile per chiunque. Stiamo parlando di MP3 Trimmer, una risorsa pensata per l’editing di brani MP3. Gratuita e senza limiti di funzione (ma con qualche banner a tempo che invita ad acquistare la versione completa del software) può essere scaricata attraverso il sito ufficiale.

In alternativa, se non volessi servirti di programmi da installare sul pc, puoi tagliare mp3 online attraverso alcuni software disponibili sul web. Il più amato è Free Ringtone Maker, un applicativo gratuito e ancora più semplice da utilizzare. Grazie a questo programma possiamo modificare file di diverse tipologie, AC, FLAC, MP3 e altri ancora, e possiamo poi salvarli sul nostro computer sia in formato MP3 ch M4R.