App per vedere i messaggi eliminati su WhatsApp, Telegram, Instagram e così via: tutti i software più utili.

“Questo messaggio è stato eliminato“. Quante volte ti sarà capitato di leggere quesa frase quando un tuo contatto ha cancellato un messaggio subito dopo avertelo inviato. Per quanto possa essere stato cancellato per un errore o per buona fede, resta comunque il dubbio che fosse stata scritto qualcosa di ‘compromettente’. Ma esistono app per vedere i messaggi eliminati? Ti sembrerà strano, ma la risposta è sì, e non solo per WhatsApp! Andiamo a scoprire le più famose e utilizzate.

App per vedere i messaggi eliminati su WhatsApp

Per poter leggere i messaggi eliminati sulla celebre app di messaggistica istantanea esistono diverse tecniche. La prima utilizza un’app esterna, l’altra invece il backup integrato in WhatsApp. Vediamo nel dettaglio in cosa consistono queste ‘tecniche’, fermo restando che leggere messaggi cancellati volontariamente da altri potrebbe essere non solo un’azione scorretta, ma anche perseguibile legalmente. Meglio quindi pensarci bene prima di andare fino in fondo nella questione.

Fonte foto:https://pixabay.com/it/photos/whatsapp-tech-tecnologia-iphone-1212017/

Se hai scelto di proseguire nella lettura dei messaggi cancellati sotto tua completa responsabilità, possiamo andare avanti. App per vedere messaggi eliminati Android ne esistono diverse, ma per poter leggere i messaggi cancellati si puoi utilizzare il monitoraggio delle notifiche appoggiandoti a un’app che memorizza le notifiche ricevute, WhatsRemoved+.

Si tratta di un’applicazione che permette di salvare il contenuto dei messaggi ricevuti tramite la nota app di messaggistica appena arriva la notifica. In questo modo, anche se vengono successivamente cancellati restano salvati nel nostro smartphone. Ovviamente per poter far funzionare questa app non devono essere disabilitate le notifiche. Diversa la situazione se hai invece un iPhone. Apple infatti non permette di utilizzare questa app e questo metodo per via delle restrizionoi imposte da iOS, sempre molto attenta alla privacy.

Messaggi con lo smartphone

Altro metodo per recuperare i messaggi è l’utilizzo del ripristino dei backup precedenti. Ci sono però alcuni aspetti da tenere a mente: il primo è che completando il ripristino dle backup i messaggi ricevuti successivamente verranno cancellati; il secondo è che WhatsApp genera automaticamente ogni giorni i propri backup, quindi questo metodo è utile solo se agisci immediatamente per poter recuperare i messaggi di tuo interesse. Si tratta però di una tecnica adatta sia per Android e iPhone.

App per vedere i messaggi eliminati da altri

I due metodi sopra descritti per leggere i messaggi cancelalti da altri sono validi anche per altre applicazioni. Ad esempio per Messenger, l’app di messaggistica istantanea collegata a Facebook. Proprio come WhatsApp, nel caso dell’app blu è possibile utilizzare il monitoraggio delle notifiche e il backup delle chat.

Diverso il discorso per Telegram, che permette invece di recuperare le chat da noi cancellate entro cinque secondi dall’eliminazione. Per le chat eliminate da altri puoi invece utilizzare sempre WhatsRemoved+. Per quanto riguarda invece app per vedere i messaggi eliminati su Instagram esistono delle alternative dal funzionamento molto simile, ad esempio EaseUs MobiSaver.

