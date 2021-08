Come impostare la password del Wi-Fi sul cellulare e sul modem, per poter navigare in tutta sicurezza sia a casa che fuori.

La sicurezza prima di tutto, specialmente quando si naviga su internet. Che si utilizzi il Wi-Fi, l’hotspot o i dati della rete mobile, è molto importante accertarsi sempre di non lasciare la propria connessione alla mercé di tutti. Per questo motivo, specialmente se si ha un vecchio router, magari in comodato d’uso, è importante cambiare la chiave d’accesso il prima possibile, per evitare che qualcuno possa ‘intrufolarsi’ nella propria rete. Come impostare la password Wi-Fi? Non preoccuparti, non è per nulla complicato. Scopriamo insieme come si fa!

Come mettere password Wi-Fi

Iniziamo ricordando che la scelta della password deve essere ragionata, optando il più possibile per una chiave d’accesso completa, magari utilizzando maiuscole, minuscole, segni d’interpunzione e cifre. Detto questo, vediamo come impostare la password Wi-Fi sul nostro modem. Per farlo bisogna accedere ad internet e digitare l’IP del modem, che di solito corrisponde a 192.168.0.1 o 192.168.1 (va digitato nella barra degli indirizzi, non i quella di ricerca).

Router password Wi-Fi

Dopo aver inserito le eventuali credenziali d’accesso in nostro possesso, potrai finalmente entrare nel vivo delle modifiche. Vediamo in particolare come mettere password Wi-Fi al TP-Link, una delle principali marche di modem e router. Una volta entrati nel pannello di amministrazione bisogna cliccare sulla scheda Advanced, selezionare la voce Wireless e quindi Settings. A questo punto, imposta nelle voci Security ed Encryption rispettivamente WPA/WPA2 Personal (in alternativa WPA2-PSK) e AES. Fatto questo, puoi digitare la password scelta nel campo apposito e cliccare il pulsante Save. Qualora dovessi avere problemi, contatta l’assistenza e il supporto del modem.

Per le altre marche di modem il processo è simile, sia che tu abbia un D-Link, un Netgear o un router dei principali operatori telefonici come TIM, Vodafone, Fastweb o Linkem. Ma come si fa invece a inserire la password nei nostri dispositivi?

Come inserire password Wi-Fi sul cellulare

Se hai uno smartphone Android e vuoi connetterti al Wi-Fi devi andare su Impostazioni, premere sulla sezione Connessioni/Wireless e reti, selezionare Wi-Fi/Impostazioni Wi-Fi e metterlo su ON. Scegli quindi la rete cui vuoi collegarti e digita la password scelta, poi premi su Connetti. Semplice no? Una volta inserita, la chiave d’accesso verrà automaticamente salvata, e potrai eventualmente cambiarla sempre dalle Impostazioni.

Se hai un iPhone o un iPad devi andare invece sempre a Impostazioni, selezionare la voce Wi-Fi e portarla su ON. Scegli quindi la rete preferita, inserisci la password e premi sulla voce Accedi. Per poter vedere il tuo dispositivo commesso basteranno pochissimi secondi. Semplice no? Quasi come pulire il tuo iPhone.

E invece come funziona l’inserimento della password sul pc? Semplicissimo. Se hai Windows clicca sull’icona della rete, in basso a destra, accanto all’orologio, seleziona il nome della connessione, premi il pulsante Connetti e digita la nuova chiave d’accesso nell’apposito campo. Processo simile se hai un Mac, solo che in questo caso l’icona della rete dovrai cercarla in alto a destra.