Il tagesmutter è un servizio di micro nido che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia. Vediamo insieme in cosa consiste.

Servizio molto diffuso nei paesi anglosassoni e nella lontana America il tagesmutter sta pian piano arrivando anche in Italia (nonostante nel 2020 sia stato frenato dalla pandemia da Covid-19). Di cosa si tratta? il tagesmutter è un servizio di micro nido o babysitter qualificata con caratteristiche precise, per dare sicurezza ai genitori e qualità nel tempo speso con i bambini. Siete curiose di saperne di più? Vediamo come viene gestito il servizio, se è conveniente e non solo.

Come funziona il tagesmutter

Babysitter con bambini

Molto semplice in realtà: questo servizio che possiamo chiamare “appena nato”, permette di lasciare i figli a qualcuno di fidato quando di torna al lavoro (solitamente appena dopo la maternità) ma non si vuole pesare troppo sui nonni e se la scuola dell’infanzia non fa proprio al caso vostro. Si tratta infatti di una figura qualificata, la tagesmutter, solitamente anch’essa una mamma che accoglie un piccolo gruppo di bambini (al massimo 5 contemporaneamente) nella propria casa ad orari stabiliti e che se ne prende cura in ogni momento senza lasciarli mai soli.

Non ci sono orari fissi come per gli asili, i genitori possono organizzarsi con la tagesmutter a seconda delle loro esigenze e pagare solo le ore che effettivamente verranno dedicate al piccolo (o piccola). Il bambino, come già spiegato, non sarà mai solo. La tagesmutter si occuperà di controllarlo e intrattenerlo con giochi e attività adatte per il processo evolutivo (e approvate dai genitori), in un ambiente caldo e famigliare e potrà godere anche di una prima socializzazione grazie agli altri bimbi che si divideranno, insieme a lui, la babysitter.

Significato di tagesmutter

Il termine tagesmatter deriva dal tedesco e significa, letteralmente, “mamma del giorno”. In italiano viene definito non tanto il ruolo della tata quanto il servizio, con il termine di nido famigliare, dedicato ai bambini più piccoli che vanno dai 3 mesi ai 3 anni di età. Se tuttavia il servizio è apprezzato può essere esteso anche fino ai 13 anni di età del bambino.

Quali sono i costi del tagesmutter?

Non ci si inventa tagesmutter, ma lo si diventa. Per diventare tagesmutter infatti bisogna seguire un corso di formazione obbligatorio e un tirocinio finale che attesterà la buona riuscita degli studi. Inoltre dietro a un servizio simile c’è sempre una cooperativa, con contratto di assunzione regolare per garantire la trasparenza della cooperativa stessa ma anche e soprattutto la sicurezza dei genitori.

Per questo e per la flessibilità degli orari i costi delle tagesmutter può variare ma tendenzialmente va dai 3,50 € ai 6,50 € all’ora a bambino.