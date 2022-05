Mercoledì 4 maggio sono arrivati su Netflix gli episodi della terza stagione, ora in molti si chiedono se Summertime 4 ci sarà oppure no.

Tra le serie TV made in Italy che negli ultimi anni hanno avuto maggiore successo su Netflix c’è senza ombra di dubbio Summertime, che è piaciuta in particolare al pubblico più giovane. Mercoledì 4 maggio sulla piattaforma streaming sono stati rilasciati gli episodi della terza stagione (che sono stati immediatamente visti da milioni di spettatori in tutto il mondo), ora in tanti si stanno domandando se Summertime 4 ci sarà oppure se la serie TV è conclusa definitivamente.

Summertime 4 si farà o no?

Quando una serie TV ha successo il prolungamento per un’ulteriore stagione è solitamente cosa certa, in questo caso però non arrivano buone notizie per i fan: Summertime 4, infatti, non si farà. Per quale motivo?

Perché la serie Tv era stata già in origine pensata per terminare proprio con la stagione 3 e, nonostante il fatto che sia piaciuta al pubblico e sia stata molto vista, la produzione non è tornata sui propri passi ma ha deciso di mantenere le tre stagioni.

Summertime: la trama e il cast della serie TV

Summertime segue le vicende di un gruppo di ragazzi durante le vacanze estive, i protagonisti principali sono Summer e Ale, una ragazzo e un ragazzo molto diversi tra di loro che finiscono però per innamorarsi uno dell’altro, anche se il loro rapporto è messo a dura prova dalla lontananza nei mesi invernali.

Il cast principale della serie TV è composto da Coco Rebecca Edogamhe (Summer), Ludovico Tersigni (Ale) Andrea Lattanzi (Dario), Giovanni Maini (Edo), Amanda Campana (Sofia). E poi ancora: Caterina Biasiol (Maddalena), Romina Colbasso (Giulia), Alicia Ann Edogamhe (Blue), Enrico Inserra (Jacopo), Sara Mondello (Milena), Giulia Salvarani (Irene).

