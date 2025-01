Sul più bello: ecco le location del film

Ecco quali sono le location di Sul più bello, il film sentimentale tratto dall’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero.

Era il 2020 quando alla Festa del Cinema di Roma è stato presentato Sul più bello, film diretto da Alice Filippi che è tratto dall’omonimo romanzo di Eleonora Gaggero (che ha anche una parte nel film). La protagonista della storia è Marta, una ragazza che soffre di una grave forma di muscoviscidosi che, a una festa, conosce Arturo. I due iniziano a frequentarsi ma la ragazza tiene nascosta la propria malattia, nonostante le cure non stia andando per il meglio e rischia di avere ancora poco tempo da vivere. Vediamo ora quali sono le location di Sul più bello.

Sul più bello: le location del film

Sul più bello è stato girato a Torino. La casa dove abita Marta, insieme ai suoi amici Federica e Jacopo, si trova in via San Francesco da Paola. Il supermercato dove va a fare la spesa è la Coop di via Botticelli mentre l’elegante palazzo da dove spia Arturo è il Palazzo del Rettorato dell’Università di Torino, in Via Po.

panoramica torino notte

Tra le location si possono poi riconoscere il Parco del Valentino, il celebre ristorante del Cambio in Piazza Carignano, le vie intorno alla Mole Antoneliana, diverse via del centro città e la Reggia di Venaria Reale. La villa dove abita Arturo è invece Villa Rignon in Corso Galileo Ferraris 81.

Sul più bello: il cast del film

La protagonista principale di Sul più bello, Marta, è interpretata da Ludovica Francesconi. Il co-protagonista, Arturo, è invece impersonato da Giuseppe Maggio. Nel cast del film troviamo poi Jozef Giuria, Gaja Masciale, Franco Ravera, Elisabetta Coraini, Michele Franco, Eleonora Gaggero, Gianni Bissaca e Edoardo Rossi.

Per Ludovica Francesconi, Jozef Giuria e Gaja Masciale Sul più bello è stato il film che ha permesso loro di fare il proprio debutto nel mondo del cinema.