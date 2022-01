Sulla provinciale 31 Bis nei pressi di Casale Popolo a Alessandria uno struzzo, scappato da un rimorchio, ha bloccato gli automobilisti.

Gli automobilisti della provinciale 31 Bis si sono trovati difronte a una scena surreale l’8 gennaio quando, in mezzo alla strada e attraverso una fitta nebbia, hanno visto uno struzzo completamente immobile e poco incline a lasciare la strada. L’uccello era scappato da un rimorchio e il suo allevatore lo stava cercando.

I personaggi famosi che ci hanno lasciato nel 2021 Scopri di più!

Uno struzzo sulla statale 31 Bis: cos’è successo

C’è stato un po’ di tafferuglio sulla provinciale 31 Bis della frazione di Casale Popolo (Alessandria) dove l’8 gennaio 2022 uno struzzo è riuscito a fuggire dal rimorchio del suo allevatore e ha bloccato gli automobilisti, stupiti nel ritrovarsi difronte al grande uccello, immobile, in mezzo alla strada. Lo struzzo, grazie all’aiuto delle forze dell’ordine e al suo allevatore, è stato tratto in salvo e restituito al suo legittimo, che nel frattempo ne aveva denunciato la scomparsa. L’animale era riuscito a scappare dal rimorchio che lo trasportava a causa di un guasto del portellone ma, a quanto pare, non si era allontanato molto. Gli automobilisti sono rimasti chiaramente stupiti nel ritrovarsi difronte al grande animale da solo e tra la nebbia.

Riproduzione riservata © 2022 - DG