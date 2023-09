Su Canale 5, dopo la pausa estiva, torna uno dei programmi più amati: ecco quando inizia Striscia la Notizia 2023.

Nei mesi estivi i palinsesti televisivi subiscono sempre molte variazioni: diversi programmi vengono messi in pausa e al loro posto ne arrivano altri. Da settembre, poi, i vecchi programmi tornano a occupare il loro posto nel palinsesto. E tra quelli che tornano c’è anche Striscia la Notizia 2023, che riprende il suo posto dopo il Tg5 nel palinsesto televisivo di Canale 5, dopo essere stato sostituito negli ultimi mesi da Paperissima Sprint. Vediamo ora quando inizia Striscia la Notizia 2023.

Quando inizia Striscia la Notizia 2023? La data di inizio su Canale 5 del programma

La prima puntata della nuova edizione di Striscia la Notizia andrà in onda lunedì 25 settembre 2023 (come sempre, l’appuntamento è tutti i giorni dal lunedì al venerdì). L’orario è sempre lo stesso: alle 20.40 comincia il celebre tg satirico che è ormai arrivato alla sua 36esima stagione, numeri che dimostrano come sia diventato uno dei programmi di punta dell’intero gruppo Mediaset e non solo di Canale 5.

Striscia la Notizia

Striscia la Notizia 2023: i conduttori

Dietro al bancone di Striscia la Notizia 2023, da lunedì 25 settembre, vedremo Vanessa Incontrada e Alessandro Siani: è la terza volta che il comico napoletano e l’attrice spagnola conducono insieme il tg satirico, un chiaro segnale di come la coppia funzioni e piaccia al pubblico a casa, oltre che agli autori del programma.

Striscia la Notizia 2023: le veline

Non ci può essere Striscia la Notizia senza le veline e, ovviamente, non mancheranno anche a Striscia la Notizia 2023. Chi saranno le due che vedremo ballare nel corso delle varie puntate di questa edizione?Sono Cosmary Fasanelli (che gli spettatori di Amici conosco bene avendola vista nel talent di Canale 5) e Anastasia Ronca.