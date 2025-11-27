Stranger Things: il riassunto completo delle precedenti stagioni, prima della battaglia finale

In attesa di vedere Stranger Things 5, ripercorriamo le vicende della serie tv con il riassunto completo delle precedenti stagioni.

Il 27 novembre 2025 debutta su Netflix Stranger Things 5, mitica serie tv creata dai Duffers Brothers. Le avventure degli abitanti di Hawkins sono riusciti a unire davanti allo schermo diverse generazioni, mixando perfettamente horror e fantascienza, con un pizzico di commedia e thriller, regalando infinite emozioni. In attesa di vedere il capitolo conclusivo, facciamo un riassunto completo delle precedenti stagioni.

Stranger Things: il riassunto delle precedenti stagioni

Considerata una delle serie tv più amate di tutti i tempi, Stranger Things è stata ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer, noti come i Duffer Brothers. I due, lasciandosi ispirare dai miti urbani, dalle teorie del complotto e dalla cultura pop degli anni Ottanta, hanno mescolato alla perfezione fantascienza, horror e thriller, regalando agli spettatori un prodotto nostalgico ma estremamente contemporaneo. In attesa del quinto e ultimo capitolo, vale la pena fare un riassunto delle precedenti stagioni.

La prima stagione

Stranger Things si apre con uno strano incidente all’interno di un laboratorio governativo ai confini di Hawkins, cittadina immaginaria situata nell’Indiana. Non sembrano esserci spiegazioni, ma poche ore dopo il giovane Will Byers scompare mentre torna a casa in bicicletta, come risucchiato da una forza invisibile che non lascia niente dietro di sé. La madre, Joyce, non crede che il figlio sia morto perché sente la sua voce. In città, ovviamente, nessuno le crede.

Joyce è pronta a tutto per riportare Will a casa, mentre i migliori amici del figlio, Mike, Lucas e Dustin, fanno uno strano incontro: una ragazzina spaventata e smarrita, senza nome, solo con il numero 11 tatuato sul polso. Pian piano, i ragazzi scoprono che è fuggita dallo stesso laboratorio governativo in cui è avvenuto l’incidente e sente che Will si trova in un mondo parallelo, il Sottosopra.

Nel frattempo, anche Nancy Wheeler è alle prese con la scomparsa dell’amica Barbara, sparita nel nulla durante una festa a casa di Steve Harrington. Questo la porta a incontrare Jonathan Byers, fratello di Will, e insieme scoprono che un predatore proveniente da un’altra dimensione è il responsabile delle sparizioni che stanno avvenendo in città.

Tra inganni e peripezie, si scopre che nel laboratorio c’è un portale che conduce direttamente al Sottosopra. Hopper e Joyce lo attraversano e trovano Will infin di vita, ma riescono a salvarlo. Intanto, in città l’unica che può sconfiggere il predatore dell’altro mondo è la ragazzina, Undici, che riesce nel suo intento ma scompare nel nulla.

Seconda stagione

La seconda stagione di Stranger Things si apre in una Hawkins apparentemente tranquilla. E’ trascorso un anno dal rapimento di Will, che è vivo ma ancora molto scosso. Ha continue visioni del Sottosopra e improvvisi blackout. In queste visioni c’è Mind Flayer, una figura enorme, che cercherà in tutti i modi di prendere il controllo di Will e della città.

Intanto, a scuola c’è un nuovo arrivo, Max Mayfield, che attira immediatamente l’attenzione di Lucas e Dustin. Con lei arriva pure Billy, il fratellastro violento e imprevedibile che darà filo da torcere a tutti. Mike invece, non riesce a superare la perdita di Undici e presto scopre che è ancora viva. A ritrovarla nei boschi è Hopper, che la nasconde per proteggerla.

Nel frattempo, Nancy e Jonathan cercano di ottenere giustizia per Barbara, mentre Joyce, invece, trova un po’ di serenità accanto a Bob Newby. Tutto cambia quando Dustin si imbatte in una strana creatura e le visioni di Will peggiorano.

I tunnel del Sottosopra finiscono per espandersi in città e Bob non può fare altro che sacrificarsi per gli altri. Undici torna in città, consapevole dei suoi poteri, e riesce a chiudere il portale.

Terza stagione

Il terzo capitolo di Stranger Things si apre lontano da Hawkins, in una base segreta sovietica dove un gruppo di scienziati cerca di riaprire il portale del Sottosopra. Un anno dopo, le conseguenze di questo gesto si abbattono sull’Indiana.

Intanto a Hawkins, Mike e Undici sono una coppia, Lucas e Max proseguono la loro relazione turbolenta e Dustin torna dal campo estivo con la fidanzata Suzie. Hopper, intanto, non accetta il fatto che Undici stia crescendo e vive la relazione tra lei e Mike come una minaccia, trasformandosi in un padre geloso e protettivo. Quanto avvenuto nella base sovietica, però, è pronto a riversarsi su di loro.

Un Mind Flayer prende il controllo di Billy, fratellastro di Max, e cerca nuovi “ospiti”, mentre Dustin intercetta una trasmissione russa in codice e coinvolge Steve, Robin ed Erica in una missione: scoprire che, sotto lo Starcourt, si nasconde la base sovietica che cerca di riaprire il portale tra i mondi.

Il Mind Flayet torna in grande stile, risucchiando gli abitanti posseduti nell’acciaieria, dove i loro corpi si dissolvono in una massa organica che dà forma a un colossale mostro. Undici capisce cosa sta succedendo, ma commette un grave errore.

Nel frattempo, Joyce, Hopper e Murray si infiltrano nella base russa per distruggere la macchina che tiene aperto il portale, mentre Undici riesce a raggiungere il cuore umano di Billy, ma quest’ultimo sacrifica se stesso per salvarla. Hawkins è una città in lutto e i Byers, insieme a Undici, si trasferiscono in California.

Quarta stagione

Il quinto capitolo di Stranger Things ci porta direttamente nel 1979, alle origini del Sottosopra. Un flashback inquietante: il dottor Brenner lavora con un’intera generazione di bambini dotati di poteri psichici, finché un massacro all’interno del laboratorio uccide tutti tranne Undici. Si torna al presente, con i Byers e Undici che vivono a Lenora Hills, in California. La ragazza ha perso i suoi poteri ed è vittima di bullismo.

Ad Hawkins, invece, Mike, Dustin e Lucas affrontano il liceo, con nuovi equilibri da trovare e tensioni da fronteggiare, mentre Max affronta ancora la morte di Billy. La tranquillità, sempre apparente, viene sconvolta dall’arrivo di Vecna, un’entità sconosciuta che inizia a uccidere adolescenti vulnerabili.

Nancy, Robin, Steve e Dustin iniziano a indagare e si ritrovano nella casa infestata della famiglia Creel. Qui scoprono un mistero che potrebbe chiarire molte cose. Intanto, Undici scopre aspetti importanti del suo passato che la collegano a Vecna e riacquista i poteri. Torna così in azione per proteggere i suoi amici.

La stagione si conclude con una serie di morti tragiche, ma anche con la reunion dei sopravvissuti ad Hawkins. C’è, però, una presenza che è ancora con loro, in attesa della battaglia finale.