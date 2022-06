Ecco le serie Tv da vedere se ti piace Stranger Things: le migliori 5 da non perdersi assolutamente e che vi piaceranno.

Una delle serie TV più amate degli ultimi anni è Stranger Things. Da quando ha debuttato su Netflix nel 2016 ha saputo conquistare milioni e milioni di spettatori in tutto il mondo ed è stata molto apprezzata anche dalla critica. Se avete visto tutti gli episodi che Netflix ha rilasciato e siete alla ricerca di serie TV simili da vedere siete arrivati nel posto giusto: vediamo ora quali sono le 5 serie TV da vedere se ti piace Stranger Things.

Serie TV come Stranger Things

Dark: tra le serie TV Netflix come Stranger Things vi segnaliamo Dark. I protagonisti sono quattro famiglie di una cittadina tedesca nella quale i bambini hanno iniziato a sparire misteriosamente. Il motivo delle sparizioni e apparizioni è però molto diverso da quello che riguarda Stranger Things.

Twin Peaks: è la serie TV misteri per eccellenza. E’ uscita per la prima volta nel 1990 e ha avuto un grande successo anche in Italia e nel 2017, a distanza di 25 anni dalla conclusione della seconda stagione, ne è stata realizzata una terza. Il protagonista principale è l’agente FBI Dale Cooper che è incaricato di indagare sull’omicidio di una ragazza nella misteriosa e inquietante cittadina di Twin Peaks.

Lost: anche in questo caso non parliamo di una serie TV recentissima ma di uno show che per sei stagioni ha saputo tenere incollati allo schermo milioni di spettatori. Se vi piacciono i misteri non potete proprio perdervi Lost.

The Rain: tra le serie TV come Stranger Things citiamo anche quest’altra serie TV Netflix. In questo caso i protagonisti sono due ragazzi, fratello e sorella, che sono tra i pochi sopravvissuti a una misteriosa pioggia che ha quasi totalmente sterminato l’umanità. I due fratelli sono riusciti a sopravvivere nascondendosi in un bunker ma per loro arriverà il momento di uscire e affrontare quel che resta del mondo.

Riverdale: una cittadina tranquilla, ma solamente all’apparenza, una serie di eventi inspiegabili. Bastano questi pochi ingredienti per capire che Riverdale è, almeno in parte, una serie TV come Stranger Things. Se vi è piaciuta quest’ultima non potete perdervi Riverdale.

