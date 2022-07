Chi è Vecna realmente e qual è il suo segreto? Ecco tutto ciò che abbiamo capito e imparato da Stranger Things 4: la spiegazione del finale.

E’ una delle serie TV di Netflix più amate e più seguite del pubblico, capace sin dalla prima stagione di conquistare gli abbonati alla piattaforma streaming. Anche gli episodi della quarta stagione hanno avuto un grande successo e hanno permesso di svelare anche qualche mistero. Di cosa parliamo? Di Stranger Things 4. Il finale ha permesso di conoscere la storia di Vecna, il grande villain della serie TV che Undici e i suoi amici sono costretti a dover affrontare. Se avete qualche dubbio riguardo a come si è conclusa la stagione, in questo articolo vi presentiamo proprio una spiegazione del finale di Stranger Things 4.

Stranger Things 4: il finale della serie TV

Stranger Things 4 si è concluso con il grande scontro tra Undici e Vecna: il villain è stato sconfitto ma non in maniera definitiva. Will ha infatti comunicato ai compagni che riesce ancora a sentire la presenza del nemico, nonostante sia più debole. Resta da capire anche che cosa ne sarà di Max: la ragazza è stata riportata in vita da Undici ma si trova in uno stato di coma dal quale sembra difficile che possa uscirne.

Stranger Things 4

Stranger Things 4: la spiegazione del finale della serie TV

Cos’è successo quindi nel finale di Stranger Things 4? Vecna, che si è scoperto Henry Creel, un bambino dotato di poteri soprannaturali che dopo aver preso parte alla sperimentazione di Brenner si è trasformato nel mostro che abbiamo conosciuto, è riuscito ad aprire una breccia tra il mondo reale e il Sottosopra.

Proprio a causa di questa breccia Hawkins e tutto il mondo sono ancora in grande pericolo, perché la propagazione del Sottosopra sta proseguendo. Undici e gli altri dovranno trovare un modo per eliminare definitivamente Vecna, sperando che in questo mondo possa terminare anche la minaccia rappresentata dal Sottosopra.

Resta da capire anche come abbiano fatto i russi a imprigionare alcune particelle e alcuni Demogorgoni: proprio la risposta a questo mistero, che dovrebbe arrivare in Stranger Things 5, potrebbe essere la chiave per sconfiggere definitivamente Vecna e chiudere quella breccia che è stata aperta tra il mondo reale e il Sottosopra.

