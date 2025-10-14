Stranamore torna in TV: spunta sui social la foto del leggendario camion

Il leggendario camion di Stranamore avvistato per strada: il programma cult degli anni ’90 potrebbe davvero tornare in TV.

Mentre Simona Ventura fatica a tenere in piedi il suo Grande Fratello, su X (ex Twitter) spunta una foto che fa subito il giro dei social: l’inconfondibile camion di Stranamore è stato avvistato di nuovo in giro per le città italiane. Nessuna scritta ufficiale, nessun annuncio in TV, solo uno scatto rubato. Ma tanto basta per scatenare una domanda collettiva: sta per tornare in onda uno dei programmi più iconici della televisione italiana?

Com’era Stranamore: il format che ha fatto innamorare l’Italia

Lanciato nel 1994 su Canale 5 e condotto da Alberto Castagna fino alla sua morte nel 2005, Stranamore ha conquistato milioni di spettatori raccontando storie d’amore vere o presunte tali, tra lettere strappalacrime, dichiarazioni pubbliche e viaggi romantici.

Il programma era un adattamento del format olandese All You Need Is Love, e il suo successo fu tale da guadagnarsi anche il Telegatto come miglior trasmissione dell’anno. Il declino arrivò dopo varie interruzioni causate dai problemi di salute di Castagna, fino alla sua scomparsa. Nel 2006 il programma venne ripreso da Emanuela Folliero, ma non riuscì più a ritrovare la magia degli inizi. L’ultima edizione andò in onda nel 2009, poi il silenzio fino ad oggi.

Il “giallo” sulla foto virale del camion spuntata sui social

Basta, infatti, una semplice immagine per rievocare un’intera epoca: il camion, simbolo indiscusso di Stranamore, immortalato mentre percorre una strada qualunque in Italia. L’effetto nostalgia è immediato. Chi ha vissuto gli anni ’90 non può dimenticare quella trasmissione in cui le coppie si cercavano, si confessavano e spesso si riconciliavano grazie a un messaggio trasmesso via TV.

Da qui la domanda che rimbalza su X (ex Twitter) e tra gli appassionati: sta tornando Stranamore? Per ora non ci sono conferme, solo quella foto che ha riaperto i cuori dei nostalgici.