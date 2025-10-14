Makari 4: quando inizia, anticipazioni, location e puntate

Makari 4 torna in televisione con nuovi misteri da svelare: scopriamo quando inizia, anticipazioni, location e puntate.

Claudio Gioè è pronto per tornare a vestire i panni di Saverio Lamanna, uno dei personaggi a cui è più affezionato. Il protagonista di Makari 4 ha assicurato che la nuova stagione rimetterà in discussione tutte le certezze dei precedenti capitoli. Scopriamo quando inizia, anticipazioni e location.

Makari 4: anticipazioni e cast

Makari 4 torna in televisione con nuove e imperdibili puntate. Tra nuove indagini, vecchie conoscenze e new entry, la serie tv basata sui libri di Gaetano Savatteri ha quest’anno un intreccio più complesso. Al centro della scena c’è sempre Saverio Lamanna che, oltre a essere perennemente in bilico tra la sua natura di scrittore fallito e quella di detective per caso, deve fare i conti con la sua vita privata, sempre più complicata. Le anticipazioni, infatti, ci dicono che la sua compagna Suleima si ritroverà lontana dalla Sicilia per motivi di lavoro.

La sua assenza provoca uno scossone in Saverio, che si ritrova nuovamente davanti alla professoressa Michela Pacino, da sempre appassionata ai suoi romanzi e con la quale ha una certa intesa. Ma non è lei a portare caos nella vita di Lamanna. A sconvolgerlo è Arianna, un’adolescente dal carattere ribelle e imprevedibile.

Il cast di Makari 4 è composto da: Claudio Gioè (Saverio Lamanna), Domenico Centamore (Peppe Piccionello), Ester Pantano (Suleima), Elena Radonicich (Michela Pacino), Antonella Attili (Marilù), Filippo Luna (Vicequestore Randone), Tuccio Musumeci (padre di Saverio), Giovanna Rosace (Arianna) e Eurydice El-Etr (Azrah).

Makari 4: quando inizia e location

Makari 4 è composta da quattro puntate, ognuna dedicata a una storia da raccontare e a misteri da risolvere, tutti legati alla vita di Lamanna. Il tutto, ovviamente, ruota attorno alla partenza di Suleima, al riavvicinamento con Michela e all’arrivo di Arianna.

Le location, tutte siciliane, sono meravigliose: da Scopello, con i suoi faraglioni e il mare cristallino, a San Vito Lo Capo, tra spiagge e riserve naturali, passando per Trapani, città sospesa tra mare e tradizione, e i piccoli borghi dell’entroterra.

L’appuntamento con la quarta stagione di Makari è per domenica 19 ottobre, alle ore 21:30 su Rai 1. Il finale di stagione, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, dovrebbe andare in scena il 9 novembre.