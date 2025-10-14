LOL 6, il cast è da urlo: svelati i comici e la sorpresa speciale di Halloween

Prime Video annuncia LOL 6: tra novità e ritorni, svelati cast, conduttori e data di uscita. In arrivo anche uno speciale Halloween.

Mentre al Grande Fratello si parla del possibile ritorno di Anita Mazzotta, Prime Video ha acceso i riflettori su una delle sue produzioni più attese, LOL: Chi ride è fuori 6. La piattaforma, come riportato da Fanpage, ha rivelato i nomi dei dieci concorrenti che prenderanno parte alla nuova stagione dello show comico che premia chi riesce a non ridere per sei ore consecutive, pur tentando in tutti i modi di far cedere gli altri.

Quando esce su Prime Video, i conduttori e l’edizione speciale di Halloween

La sesta stagione di LOL: Chi ride è fuori sarà composta da sei episodi, spiega Fanpage, prodotti da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios. L’uscita in streaming è prevista nel 2026, in esclusiva su Prime Video e disponibile in tutto il mondo.

A condurre questa nuova edizione saranno Alessandro Siani e Angelo Pintus, già protagonisti delle edizioni precedenti, affiancati da Federico Basso e Andrea Pisani. Una squadra affiatata che accompagnerà i concorrenti durante la sfida più divertente dell’anno.

Inoltre, è stato annunciato anche il LOL Halloween Special 2026, che arriverà su Prime Video ad Halloween 2026. In questa versione speciale a tema horror, sei comici delle passate edizioni si sfideranno ancora una volta all’ultima risata.

Alla conduzione ci sarà la Gialappa’s Band, composta da Giorgio Gherarducci e Marco Santin, pronta a portare un tocco di ironia dark in un’edizione imperdibile.

LOL 6: chi sono i dieci concorrenti ufficiali

Il cast della sesta edizione di LOL: Chi ride è fuori è composto da dieci comici e performer tra volti noti e nuove rivelazioni del panorama italiano: Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada.