L’estate non è solo la stagione dei sandali: anfibi e stivaletti sono pronti a reinventarsi in chiave summer, a partire da adesso

Con questo caldo forse starete pensando di star sognando, invece è tutto vero: gli stivali, stando a quanto hanno proposto le passerelle uomo della Milano Fashion Week dell’estate 2023, ma anche gli street style di chi ha presenziato al front row, sono appena entrati nell’entourage delle scarpe da avere ed esporre sulla scarpiera anche nella stagione estiva. Con shorts, jeans, abiti leggeri e dal gusto estivo, si divertono a donarci un look rock e molto sexy.

Stivali estivi 2022: modelli traforati e in pelle, texani e anfibi

Gli stivali sono stati accessorio chiave della sfilata maschile 2023 della primavera/estate Prada, segno che ci faranno compagnia nella prossima stagione estiva ma si fanno già amare da quest’estate: tante infatti le celebrity e le top model che nonostante il caldo hanno scelto di indossare questa scarpa. Sulla passerella di Prada in particolare sono stati i texani neri e traforati in pelle e a punta a dominare la scena, suggerendo uno stile wilde rock.

Lo stile cowboy invade così anche i nostri look della stagione estiva, che ha una certa predilezione naturale per i modelli per lo più traforati in pelle come i versatili tronchetti che firmano un giusto compromesso tra stile, comodità e anticaldo o per i classici texani in camoscio. Non solo stivaletti ma anche stivali con tacchi a spillo, morbidi a mezza gamba in stile biker, audaci cuissardes o anfibi gommati, alleati delle improvvise piogge estive.

Boots anche d’estate: come indossarli e i look che possiamo realizzare

Non è quindi assolutamente fuori posto indossare stivali e stivaletti d’estate, che insieme a tacchi a spillo e sandali maxi plateau vanno ad arricchire il nostro equipaggio di scarpe per giocare a rendere un look sensuale o sbarazzino. Nel puntare ed investire su queste scarpe c’è anche la firma di Chiara Ferragni, avvistata di recente con due paia di stivali: anfibi in stile Dr. Martens per dare un tocco sporty ad un look rigoroso, e gli ormai già decantati stivali Cagole di Balenciaga per un look glam dal sapore anni ’90.

– L’outfit a cui dire assolutamente sì è il tubino o lo slip dress da abbinare ad un paio di stivaletti o stivali: l’effetto è un look decisamente sexy, rock e deciso come l’ultimo abbinamento realizzato da Hailey Bieber che ha scelto un abito corsetto in rosa ed un paio di stivali maxi plateau bianchi in uno stile Barbie girl ma audace.

Riproduzione riservata © 2022 - DG