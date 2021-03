Reduci dalla loro esperienza a La Pupa e il Secchione, Stephanie Bellarte e Alessio Guidi hanno confermato di essere una coppia.

Stephanie Belalrte e Alessio Guidi, protagonisti dell’ultima stagione de La Pupa e il Secchione, sono finalmente usciti allo scoperto: dopo il primo bacio scoccato durante le riprese i due hanno confermato di stare insieme. “Eccoci qui, la tanto attesa risposta è finalmente arrivata! Stiamo insieme! La diversità tra i mondi può tranquillamente essere abbattuta quando entrano in gioco i sentimenti!”, ha scritto Stephanie in un post via social, mentre Alessio ha risposto: “Ti adoro amore”.

Fonte Foto: https://www.instagram.com/stephaniebellarte/?hl=it

Dopo il primo bacio scoccato a La Pupa e il Secchione – lo show condotto da Andrea Pucci – l’ex “pupa” Stephanie Bellarte e l’ex “secchione” Alessio Guidi hanno confermato la loro liaison: una volta terminata la messa in onda dello show i due hanno annunciato di essere una coppia, e hanno confessato che le loro “diversità” avrebbero contribuito unicamente a renderli sempre più uniti.

In tanti, tra i fan sui social, hanno fatto gli auguri alla coppia e non vedono l’ora di sapere se la loro storia d’amore sia destinata a durare. Stephanie e Alessio forniranno ulteriori dettagli sulla loro romantica liaison in futuro?

Il primo bacio in diretta tv

All’inizio della loro partecipazione a La Pupa e il Secchione, Alessio Guidi si era trovato ad essere “conteso” da Stephanie e Miryea Stabile. Alla fine tra le due aveva avuto la meglio proprio la Bellarte, e tra lei e Alessio era scoccato il primo bacio proprio durante le riprese dello show. “È stato emozionante, passionale, è stato bello… si sentiva che lo desideravamo da tanto”, aveva confessato Stephanie Bellarte in seguito al bacio scambiato con Alessio. La storia tra i due è destinata a durare?

