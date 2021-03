Una frase pronunciata in diretta tv da Rocco Casalino ha scatenato una vera e propria bufera e ha costretto l’ex portavoce di Conte a scusarsi.

A Oggi è un altro giorno Rocco Casalino ha commentato le recenti dimissioni di Nicola Zingaretti affermando che “nel Pd ci sono cancri da estirpare”. L’affermazione non è piaciuta ai dem, che quasi all’unanimità si sono scagliati contro l’ex portavoce di Conte costringendolo a scusarsi pubblicamente: “Mi sono già scusato in diretta per la mia frase che è stata oggettivamente infelice, soprattutto per l’espressione usata”, ha dichiarato Rocco Casalino a quanto riporta Il Fatto Quotidiano.

Rocco Casalino: la frase sul PD scatena la bufera

Una frase pronunciata da Rocco Casalino nel salotto tv di Serena Bortone ha scatenato una vera e propria bufera contro l’ex portavoce di Conte, che alla fine si è scusato per i toni usati e in particolare per aver usato il termine “cancro” in riferimento ai membri del PD. Contro di lui si è scagliato il deputato Matteo Orfini, che su Twitter ha scritto: “Direi che possiamo considerare questa garbata esternazione la chiusura di una stagione piuttosto infelice. E magari cominciare a ricostruire senza subalternità”.

Mentre l’ex ministro Marianna Madia ha scritto sui suoi canali social: “Casalino continua a essere inopportuno. Noto che non ha perso lo stile spregiudicato e inopportuno con cui ha gestito la comunicazione a Chigi. Oggi parla di ‘cancri’ nel Pd, espressione orribile, intollerabile da un presunto alleato”.

Le scuse e il perché della frase

Dopo le polemiche che lo hanno travolto per la frase pronunciata a Oggi è un altro giorno Casalino si è scusato per i toni usati, e a seguire ha spiegato:

“Ciò che volevo dire è che il Pd è una comunità fatta di tante persone straordinarie come Zingaretti e tanti altri che ho avuto modo di conoscere di persona. Ma che al suo interno, purtroppo, ci sono alcune persone che lavorano per distruggere ciò che tutti gli altri costruiscono con fatica e sacrificio, che per una mera lotta di potere minano il concetto più nobile del fare politica”, si legge nella dichiarazione riportata da Il Fatto Quotidiano.