18 anni, modella e già indipendente, Stella Bossari spicca il volo e va a vivere con il fidanzato Riccardo, a Milano

La figlia di Filippa Lagerback e Daniele Bossari lascia il nido per andare a convivere a Milano con il fidanzato. 18 anni, modella determinata, Stella Bossari si dice pronta a questa nuova avventura e i genitori approvano la sua scelta e la sostengono.

Stella Bossari va a convivere a soli 18 anni: Filippa si dice orgogliosa della sua scelta

Seppellita dai bagagli, Stella Bossari è entrata nella sua nuova casa a Milano dove conviverà con il suo fidanzato Riccardo. Ha una carriera già avviata come modella ed è pronta per il grande passo. La mamma Filippa non solo approva ma è orgogliosa dell’indipendenza di sua figlia e sui social scrive: “A 18 anni ho fatto una valigia, partendo per Milano per un anno sabbatico, prima dell’università”.

La foto che fa intenerire il web però, viene dal profilo della stessa Stella che si mostra in un tenero bacio con il fidanzato nel suo nuovo spazioso e bellissimo appartamento.