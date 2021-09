Roby Facchinetti, cantautore dei Pooh, fa le condoglianze sui social a Dodi Battaglia per la prematura scomparsa della moglie Paola

Il noto cantautore della band italiana Pooh, Roby Facchinetti, fa le condoglianze al suo amico e collega Dodi Battaglia per la prematura scomparsa della moglie, Paola Toeschi.

Le condoglianze dello storico amico e collega di Dodi Battaglia per la morte della moglie

Questa mattina, Paola Toeschi, moglie del batterista Dodi Battaglia, è morta a causa di una grave malattia. Tra i primi a fare le condoglianze all’artista per la sua grave perdita, c’è l’amico e collega di una vita Roby Facchinetti che su Instagram dichiara: “Profondamente addolorati, ci sentiamo vicinissimi a Dodi e alla figlia Sofia in questo dolorosissimo momento per la prematura scomparsa della loro amata Paola. Cara Paola, che tu possa riposare in pace e in serenità eterna. Roby, Giovanna e figli.” Parole d’affetto da parte della famiglia Facchinetti che non hanno dimenticato di rivolgere un pensiero per Paola, suo marito e sua figlia.