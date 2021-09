Belmondo è deceduto nel pomeriggio all’età di 88 anni. Ne danno notizia i suoi più stretti collaboratori.

Jean Paul Belmondo è stato un attore-monumento del cinema francese, uno di quei divi intramontabili in grado di contrassegnare un’epoca. Carismatico e brillante, Belmondo aveva tutte le caratteristiche proprie del sex-symbol di altri tempi: un divo all’antica, apprezzato per il suo stile scanzonato.

Nella sua lunga carriera è stato interprete per i più famosi registi d’oltralpe, come Jean-Pierre Melville, François Truffaut e Jean-Luc Godard. In Italia è ricordato soprattutto per il ruolo ne “Il clan dei Marsigliesi” al fianco di Claudia Cardinale.

L’attore, qualche anno fa, aveva ripercorso tutta la sua vita e la sua carriera in un film documentario girato con il figlio Paul sotto la regia di Regis Mardon. La sua ultima apparizione sul piccolo schermo risale al 2008, in ‘Un homme et son chien’ di Francis Huster.