Stefano De Martino ha affermato di non ritenere la fine del suo matrimonio come un fallimento e ha rivelato di essere felicemente scapolo.

Mentre Belen Rodriguez sembra aver ritrovato la serenità accanto ad Antonino Spinalbese, il suo ex marito, Stefano De Martino, ha confessato a Chi di essere “in pace con se stesso” e ha dichiarato di non ritenere la fine del suo matrimonio “un fallimento”: “Non ha più senso dire il matrimonio è ‘fallito’, io dico che nella migliore delle ipotesi si è ‘compiuto’ ed è qualcosa di bello”, ha affermato il ballerino che con l’ex moglie ha sempre cercato di mantenere rapporti pacifici anche per il bene del loro bambino, Santiago.

Belen Rodriguez Stefano De Martino

Stefano De Martino: la fine del matrimonio

Al settimanale di Alfonso Signorini Stefano De Martino ha ribadito di essere “felicemente scapolo” e di considerare la compagnia di se stesso come l’unica che sarebbe in grado di accettare: “Ho imparato a stare da solo e sarà la mia più grande prigione. Quando capisci che la persona con cui stai meglio sei tu è un problema perché si cercano gli altri proprio per non riflettere e riversare su di loro il compito di farlo”, ha dichiarato.

Nessun livore a quanto pare nei confronti dell’ex moglie, che intanto è uscita serenamente allo scoperto con l’hair stylist Antonino Spinalbese. I due hanno deciso di vivere la loro relazione alla luce del sole mentre Stefano, che continua a definirsi single, per il momento ha preferito non commentare la sua presunta liaison con Mariacarla Boscono.

La separazione e il trasloco

Dopo il suo secondo addio a Belen Rodriguez il ballerino si è trasferito in un nuovo appartamento a Milano insieme al suo cucciolo di labrador Choco. Più volte nei mesi scorsi l’ex marito della showgirl è stato pizzicato in compagnia della top model Mariacarla Boscono (ex fidanzata di Ghali) e secondo i rumor in circolazione tra i due potrebbe esserci del tenero. Stefano confermerà la notizia?